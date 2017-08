Chris Pratt y Anna Faris 'decepcionados' por poner fin a su matrimonio

Luego de un matrimonio de ocho años, Chris Pratt y Anna Faris ponen fin a su unión. Aunque Pratt se refirió a la ruptura con el comentario "A Anna y a mí nos entristece anunciar que nos estamos separando legalmente. Intentamos mucho por mucho tiempo, y estamos realmente decepcionados". La actriz de Hollywood reveló algunas infidencias de la relación a través de una entrevista hecha para la revista 'Live Happy' algunos días atrás de anunciar la noticia.



Como parte de la información, la artista comentó para el medio que "No soporto las confrontaciones, lo que puede ser un defecto de mi personalidad. Pero, habiendo dicho eso, siento que cuando me molesto, lo que es raro según mi esposo y mi familia, se me hace muy difícil dejarlo atrás".

Anna Faris de 40 años no solo se refirió a sus problemas de pareja, sino que recordó una de las mejores experiencias que tuvo al lado del protagonista de 'Jurassic World 2', su ex pareja Chris Pratt. Según ella, durante el rodaje de la misma película, fue a visitarlo y "Él alquiló un bote y nos llevó por el Támesis. Llevó algunos panecillos ingleses y fue muy romántico; de hecho, constantemente hace cosas muy románticas".



La pareja tiene un niño de cuatro años razón por la cual en un comunicado oficial hecho por Faris, a través de su cuenta de Twitter, asegura que estaban tristes por anunciar su separación legal y que sin importar esto, "nuestro hijo tiene dos padres que lo quieren mucho y por él queremos mantener esta situación lo más privada posible".



Por otro lado, Pratt se lanzó al mundo de la fama con su participación en 'Guardianes de la Galaxia’ y algunas películas como ’The Lego Movie’ y ‘Jurassic World’, mientras que Faris logró posicionarse en la pantalla grande con el filme ‘Scary Movie’.

"Venimos del mismo lugar. Los dos conocemos los mismos árboles, pájaros y olores. Suena cursi pero esas son las cosas que nos ponen los pies sobre la tierra, mucho más cuando estamos fuera de Hollywood", según Faris, quien además contrajo matrimonio con el actor en 2009 luego de coprotagonizar la película ‘Take Me Home Tonight’.



