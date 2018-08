Los motivos por los que cinta sobre Winnie the Pooh no entrará a China

Mientras que en Estados Unidos, 'Christopher Robin' -la cinta que vuelve al mágico mundo del célebre osito Winnie the Pooh- se estrenó con la expectativa de competir con 'Misión Imposible' (y fue derrotada en taquilla, aunque llegó al segundo lugar el fin de semana pasado), el público chino no podrá verla.

No está claro por qué el Gobierno chino ha rechazado esta solicitud y las autoridades chinas no dan explicaciones a los estudios de Hollywood cuando no permiten la proyección de sus películas, afirmó una fuente china.



Sin embargo, la decisión ha reavivado las especulaciones online, ya que reguladores han censurado en el pasado al personaje principal de la película, creado originalmente por el autor inglés A.A. Milne, por los memes que comparaban al torpe oso con el presidente Xi Jinping.



El Ministerio de Cultura de China no quiso hacer comentarios y remitió las preguntas a la Administración Estatal de Radio y Televisión, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. China, el segundo mercado mundial cinematográfico, limita el número de películas extranjeras autorizadas en el país a 34 al año.



Habitualmente, favorece los grandes éxitos de acción como 'Avengers: Infinity War' y 'Black Panther', dos de las cuatro películas de Disney que se han exhibido en China en lo que va del año.



Algunos internautas han comparado en el pasado el aspecto de Pooh -concretamente su estatura corpulenta-, con el presidente Xi.



Un pequeño número de personas incluso ha usado a Pooh como símbolo de resistencia. Algunos memes populares comparan las imágenes de Xi y el expresidente de Estados Unidos Barack Obama caminando uno junto a otro con escenas de dibujos animados similares, como Pooh y su amigo más alto y delgado Tigger, un tigre hiperactivo.



Otras alusiones incluyen una popular comparación entre una imagen del auto de juguete de Winnie the Pooh y el líder chino presidiendo un desfile militar desde la parte trasera de un vehículo en movimiento.



REUTERS