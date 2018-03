Chile va tras el Óscar extranjero / Opinión

04 de marzo 2018 , 12:40 a.m.

Drama humano de pinceladas amargas y humillantes que reproduce el íntimo universo de una criatura transgénero capaz de asumir sus peculiaridades sexuales y luchar por identificarse como tal, sin jamás flaquear en su intento. De ganar esta noche, sería la tercera estatuilla dorada para el cine latinoamericano en toda su historia; solo Argentina la ha obtenido dos veces con ‘La historia oficial’, en 1986, y gracias a 'El secreto de sus ojos' veinticuatro años después.

“Mi nombre es Marina Vidal. ¿Tiene algún problema con eso?” Mesera de día y cantante nocturna en un cabaret, Marina se enamora de Orlando (hombre casado y algo mayor), quien sufrirá un fulminante infarto en su apartamento. De movimientos y rasgos femeninos, contrastados por cierta dureza en sus ademanes, ella tendrá que enfrentarse sola al duelo y esquivar los consecutivos agravios o rechazos de los familiares de su fallecido amante.



Actriz protagónica debutante y cantante lírica (‘mezzosoprano’), la santiaguina Daniela Vega es… una atractiva mujer transgénero, menor de 30 años, verdaderamente sublime. Fuerte de carácter, independiente y decidida, su personaje golpea a diario una pera de boxeo y matiza su aparente dureza física con un cuerpo bien moldeado y una voz contundente que embelesa a selectos auditorios.



La moderna y no pocas veces sórdida Santiago de Chile funciona como epicentro de una historia cruda y tenaz de las hipocresías cotidianas que no perdonan diversidades y tampoco percances. Sin ahorrar proscenios ni locaciones alternativas ante dramáticas circunstancias, Marina visita salas de urgencia y estaciones de policía, gimnasios y saunas en busca de pistas aclaratorias, hasta dirigirse a una exclusiva sala de velación y observar la patética ceremonia crematoria.



Las diferencias sociales saltan a la vista, y más cuando un grupo familiar de dolientes de barrios altos de Santiago flamea sus antipatías y rencores para clamar con insolencia “el respeto al dolor ajeno”. Situaciones hirientes y muy embarazosas traducidas en la magnífica escena del cementerio con los tacones golpeando el techo de un lujoso automóvil.



Sebastián Lelio, igualmente santiaguino, conocido entre los cinéfilos por recrear la vida disoluta y frustrada de una mujer mayor llamada Gloria, regresa esta vez con una cinta emocionante que pone los pies sobre la tierra para exponer sin tapujos niveles actuales de intolerancia e irrespetos.



Por ‘No’ (la película), sobre la campaña de publicidad política en contra de prolongar el régimen de Pinochet, Chile estuvo nominada en 2013. Ahora compite con el favoritismo de Suecia por obra y gracia de la conceptual ‘The Square’, aunque no se descarta el sentimentalismo ruso de… ‘Sin amor’.



MAURICIO LAURENS

