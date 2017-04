Charlie Murphy, hermano mayor de Eddie Murphy, muere a los 57 años

El humorista estadounidense Charlie Murphy, hermano mayor del actor Eddie Murphy, murió este miércoles a los 57 años a consecuencia de una leucemia, informó el portal de noticias ABC News. La noticia fue confirmada por el publicista del artista, Domenick Nati.

Murphy, especialmente conocido por sus espectáculos de comedia en vivo y por haber protagonizado la serie de televisión ‘Chappelle's Show’, liderada por Dave Chappelle, también apareció en cintas de Hollywood como el drama ‘Jungle Fever’ o las comedias ‘Night at the Museum’ y ‘Lottery Ticket’.



En ‘Chappelle's Show’ cobró fama por contar historias sobre su célebre hermano y otras personalidades de la industria con las que solía salir de fiesta. Murphy llegó a Hollywood tras trabajar como guardaespaldas de su hermano pequeño en sus inicios.



En varias ocasiones dijo que quería tanto a Eddie y pensaba que era tan divertido que no dudaba en emprender peleas con aquellos que no le reían las gracias durante sus actuaciones.



En su trayectoria, destacaron las giras por el país que llevó a cabo con especialistas del género como D.L. Hughley o George López.



"Acabamos de perder a uno de los hermanos más divertidos de todos los tiempos", valoró el comediante Chris Rock a través de su perfil oficial en Twitter.



"Mis oraciones para la familia Murphy. Me encantó pasar tiempo y trabajar con Charlie", indicó el actor Samuel L. Jackson por esa misma vía.



EFE