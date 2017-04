Apollo Creed pelea ahora en tribunales

“Cuando tuve la posibilidad de participar en la película de Rocky (1976), quise desde el principio quedarme con el papel de Apollo (el famoso contrincante y luego amigo del legendario boxeador que interpretó Sylvester Stallone, en cuatro de los filmes de la saga), pero el hecho es que no era conocido y tampoco había boxeado en mi vida, así que le inventé al equipo que había practicado ese deporte en Canadá, y ellos lo creyeron, pero después, en el primer entrenamiento, me cansé en dos minutos”, recuerda en una entrevista telefónica con EL TIEMPO el actor Carl Weathers.

A pesar de esa mentira piadosa, en ese trabajo –tras pequeñas apariciones en Friday Foster y Bucktown, dos películas de blaxploitation (dirigidas al público afroamericano en los 70)– se convirtió en uno de los pugilistas más famosos de la pantalla grande y un actor más allá de los puños o los cuadriláteros.



Precisamente, la empatía con Stallone se sumó a la mezcla de una imagen física poderosa con un carisma de ‘buen tipo’. Esa receta le dio a Weathers el golpe necesario para afianzar una carrera con apariciones en series como Las calles de San Francisco o Barnaby Jones, Arrested Development, así como en filmes como Fuerza 10 de Navarone, Action Jackson y Depredador, entre otras.



Hoy, a sus 69 años, él sigue dando la pelea, pero ahora desde los tribunales, al protagonizar la serie Chicago Justice, que se estrena este domingo en Colombia por el canal Universal Channel, a las 9 p. m.



“Siempre he buscado historias en las que la gente se pueda conectar fácilmente y que den qué hablar (…) Que las puedas discutir con tus amigos o colegas. Con Chicago Justice, desde que leí el guion me encantó: está bien producido y a la vez explora la ambigüedad del sistema judicial”, explica, emocionado.

La serie se centra en un equipo de fiscales e investigadores de la Procuraduría que enfrenta casos complejo que cuestionan sus métodos y su ética. El criterio juega un papel a la hora de impartir justicia.



En ese contexto, aparece Mark Jefferies (Carl Weathers), un fiscal que cree en la dinámica de trabajo clara y cercana a la sociedad, mientras que otros tienen manejos un poco más turbios o sesgados por la política. Es ese rifirrafe constante el que les da forma a los episodios de la serie.



“Ese tipo de historias le gustan al público porque no se quedan solo en el juego de los buenos contra los malos, sino que ofrecen un poco más de drama dentro del entramado del sistema legal, el cual se verá cada semana; creo que tenemos algo extra a la simple exposición de un sistema legal”, explica el protagonista.



Aunque no es un papel que le exija un gran desgaste físico, Weathers dice que es uno de los más profundos. “He hecho comedia y drama, pero en este caso Jefferies tiene que lidiar con egos y casos que exponen muchos matices de la naturaleza humana.



Este es un papel que me reta diariamente”, reflexiona el actor, quien con más de cuatro décadas de carrera todavía se siente un poco asombrado del impacto que dejó con sus manos protegidas por unos guantes de boxeo.



“He sido afortunado y me siento muy bien tanto en el cine como en la TV, pero, para ser sincero, si tuviera que escoger me dedicaría a dirigir (...) Es interesante ser recordado por un personaje especial, pero es bueno seguir dando la pelea como actor”, finaliza.

¿Dónde se puede ver?

La serie ‘Chicago Justice’ se estrena mañana en Colombia por el canal Universal Channel, a las 9 p. m.



Andrés Hoyos Vargas

Cultura y Entretenimiento