Caracol TV ya no se ve en Venezuela por orden del gobierno

La programación del canal privado colombiano, Caracol, salió de la parrilla de programación de los operadores venezolanos.



En su última emisión de noticias de la noche del miércoles, el canal Caracol informó que por orden del presidente venezolano Nicolás Maduro la señal fue sacada del aire.

Según Caracol Noticias de las 11:30 p. m., en algunas parrillas de cable del vecino país la señal desapareció alrededor de las 12 de la noche hora venezolana. La misma información estaba en el portal web del diario venezolano El Nacional.



Según este último medio, el retiro se debió “a la cobertura que los canales le dieron a la fiscal general de la República de Venezuela (la destituida Luisa Ortega) en su estadía en Colombia. Ese fue el empujón para que se atacara nuevamente a la libertad de expresión”.



En imágenes que presentó Caracol se vio al presidente Nicolás Maduro afirmando que los medios colombianos no saben qué es lo que sucede en Venezuela. "Los medios oligárquicos colombianos no saben qué pasa en Venezuela".



A su turno, el Canal Caracol rechazó lo sucedido y en un breve pronunciamiento dijo que “lamentamos profundamente la decisión del Gobierno de Venezuela de sacar a Caracol Televisión del aire. Noticias Caracol siempre ha desempeñado su labor periodística de manera objetiva y veraz, y siguiendo principios que consideramos fundamentales: ofrecer periodismo con contexto y escuchar todos los puntos de vista. Esperamos que en un futuro cercano el pueblo venezolano pueda volver a recibir nuestra señal para permitirnos ofrecerle nuestro cubrimiento y análisis como lo hemos hecho hasta el día de hoy”.



Por su parte, El Nacional agregó que durante el día estaba el rumor de que Conatel, entidad pública reguladora de las comunicaciones en el vecino país, tomó la medida “luego de una reunión con los representantes de las principales cableras del país”.



Sobre el mediodía de hoy jueves, RCN Televisión, Noticias RCN y el Sistema de Noticias Internacionales de RCN enviaron un comunicado en el que su presidente, Gabriel Reyes; Julián Giraldo, vicepresidente Canales Internacionales RCN, y Claudia Gurisatti, directora de los Sistemas Informativos RCN y NTN24, rechazan "el acto administrativo de censura en contra de Caracol Televisión (...) y consideran que esta decisión de Conatel confirma el patrón de censura sistemática que infunde la toma de decisiones en Palacio de Miraflores, que no sólo confirma el talante autoritario de la administración de Nicolás Maduro, sino que vulnera gravemente los derechos de la sociedad civil y de los medios de comunicación consagrados en los estándares nacionales, regionales e internacionales que protegen la libertad de prensa y de expresión".



Agrega que "RCN Televisión, Noticias RCN y el Sistema de Noticias Internacionales de RCN, como lo ha hecho en todas las situaciones de censura en contra de los medios de comunicación, declara su solidaridad con Caracol Televisión y ofrecemos respetuosamente a nuestros colegas compartir las lecciones aprendidas que acumulamos en los últimos tres largos años como víctimas de la censura en Venezuela".



En el 2014, la señal de NTN24 fue eliminada de la parrilla de DirecTv por transmitir las marchas que se generaron durante ese año. Esa medida fue calificada por periodistas y medios internacionales como un atropello a la libertad de expresión.



En febrero de 2017 también fue sacado del aire CNN por petición del presidente Nicolás Maduro, luego de que el canal presentara una investigación - Pasaportes en la sombra- en la que se ven implicados funcionarios del gobierno en ventas de pasaportes venezolanos a ciudadanos del Medio Oriente a cambio de miles de dólares.



Adicionalmente, el 19 de abril pasado fue sacada del aire también la señal de EL TIEMPO Televisión del vecino país por la transmisión en directo de marchas en Venezuela.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO*

*Con información de El Nacional - Venezuela / GDA