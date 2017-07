El consumo de porno cayó por capítulo de estreno de 'Game of Thrones'

El estreno de la séptima temporada de 'Game Of Thrones' rompió récord de audiencia, tanto, que hizo que el consumo de pornografía bajara a cifras inigualables.



El domingo, día en el que más se consume porno y fecha en la que se estrenó la serie de ficción, la pornografía cayó un 4,5 por ciento.

No ha sido la única vez que 'Game of Thrones' ha bajado las cifras del porno. Cuando se estrenó la sexta temporada de la serie, el porno cayó en un 4,1 por ciento, y en su recta final hizo que se redujera un 5,2 por ciento. Además de ello, el episodio de la 'Batalla de los Bastardos' también disminuyó el consumo y lo hizo en un 3,9 por ciento.

¿Qué se vio en la séptima temporada de 'Game of Thrones'?

Entre los comentarios que dejo el estreno de la séptima temporada de 'Game Of Thrones' , está uno que pone por protagonista a Ed Sheeran y su aparición en la serie de HBO.



En el primer capítulo de la séptima temporada se pudo ver a Sheeran cantando e interactuando con Arya Stark. El artista interpretó a un soldado Lannister, que estaba rodeado de más guerreros, mientras Stark montaba a caballo después de asesinar a todos los miembros del clan Frey.



Aunque solo salió a escena unos minutos, los medios han resaltado su actuación y sobre todo han hablado de la canción que interpretó. “Las manos de oro están siempre frías, las de las mujeres siempre están tibias”, así dice uno de los versos que apareció de la canción, la cual se llama 'Hands of Gold'.



Se especula que a esta séptima temporada la vieron 10,1 millones de espectadores. Según HBO la audiencia global, que combina las emisiones originales, las grabadas, las repeticiones y las emisiones por internet de HBO GO y HBO Now, sumaron más de 23 millones de espectadores.



Es así, que la serie es una de las más vistas en la historia de la televisión por cable, y aunque no tiene ninguna escena sexual brinda una interesante historia de ficción que lleva a los espectadores a otro mundo.



ANDREA HERNÁNDEZ BACCA

ELTIEMPO.COM