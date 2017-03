Tirar la casa por la ventana/ Navegantes del cable

Hay mucha expectativa frente al final de la serie y la manera en que se reivindicará con sus fanáticos. (Si no vio el episodio más reciente, absténgase de leer esta columna).

A un episodio del final de temporada de la serie The Walking Dead hay una sensación extraña acerca de lo que ha pasado en un ciclo marcado por innumerables vueltas de tuerca que no han logrado repotenciar el implacable inicio que dejó Negan.



Las ganas de acabar con el imperio de los salvadores y la transición que tuvo que experimentar el grupo liderado por Rick en ese proceso tienen a muchos de los fanáticos en el borde del asiento, pero no por un acertado ritmo de acontecimientos, sino por la necesidad de cerrar un ciclo de una vez por todas.



“Vamos a la guerra”, es la frase que se repitió una y otra vez en esta producción que arriesgó parte de su narrativa en la constitución de una batalla que, ojalá no sea así , va a asomar solo una pequeña parte de sus proporciones.



Todo para dejar en un pico emocional a quienes todavía se preguntan ¿Quién morirá?: posiblemente Sasha o Eugene; ¿Dwight estará listo para una traición a favor de las víctimas de Negan?, Eso sería lo mejor.



Lo que espero es que en verdad se desarrolle una verdadera sorpresa para el cierre de este ciclo blando. Un giro realmente inesperado en una narrativo que ha tenido pequeños brillos de tensión, pero que sigue tercamente en la idea de no darlo todo, de esperar.



Ojalá el último episodio responda a las súplicas de muchos que quieren ser afectados, impactados y sobre todo, entretenidos con esa receta de traición, heroísmo manipulación y vulnerabilidad que no ha revelado su verdadero sabor.



Es factible que todo se acelere y que algunos caigan. Pero sería un error que el choque de fuerzas sea solo el detonante de lo que será la siguiente temporada.



The Walking Dead tiene que dar respuestas contundentes ad portas del final y tiene que aprovechar el tiempo de su último episodio para que de nuevo la gente salte, grite o se quede en silencio pensando en los meses que vienen para reencontrarse con la serie.



Andrés Hoyos Vargas

Cultura y Entretenimiento