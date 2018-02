La televisión pública va con toda en los premios India Catalina

Luego de 30 años de carrera en la costa Atlántica de su corazón (nació en Villanueva, La Guajira), el Compadre Lencho logra un reconocimiento nacional: está postulado al premio India Catalina de Televisión en la categoría de mejor actor protagónico de telenovela o serie por su participación en ‘Los Yo Tuve’, de Telecaribe.



Rafael Jiménez Zequeira es el nombre real del Compadre Lencho, vinculado al canal regional desde que este encendió su pantalla, hace 30 años. Además, ‘Los Yo Tuve’ está nominado en la categoría de mejor programa de humor.



Este canal, cuyo gerente es Juan Manuel Buelvas, es el gran aspirante a los India Catalina este año, con 34 nominaciones, 17 de ellas para su bioserie ‘Déjala morir’, que cuenta la historia de la Niña Emilia.

Y es que este año la televisión pública va con toda. Otros eran los tiempos en los que aspiraba solo en las categorías de documental, programa infantil y mejor noticiero regional o local.



Con calidad y contenidos, empezó a meterse en los apartados de programa de humor (con ‘Los puros criollos’, varias veces ganador) y mejor presentador de entretenimiento (con Santiago Rivas, conductor de este espacio).



En la edición 34 de los India Catalina, que se entregan el próximo 3 de marzo, los públicos tienen 94 nominaciones: además de las 34 de Telecaribe, están las 16 de Señal Colombia, las 13 de Capital, las 10 de Telepacífico, las 6 de Teleantioquia, las 5 de Señal Institucional, las 3 de Teleislas y las mismas de Telemedellín, así como 2 del Trece e igual número para Telecafé.



Por su parte, los canales privados suman 46 nominaciones: 25 para Caracol y 21 para RCN, ambos lejos de Telecaribe.



¿Cómo se dio este avance de la televisión pública? Para Buelvas, quien gerencia Telecaribe desde hace casi cinco años, las nominaciones para el canal –especialmente las que tienen que ver con la ficción (‘Déjala morir’ y ‘Los Yo Tuve’)– responden a querer hacer buena televisión.



“Cuando llegué al canal quise hacer ficción, pero no había ni para lo básico. Nos dedicamos a sanear el canal pero hubo cosas como el paso a HD, el cambio de sede y la innovación en programación que apoyaron nuestra filosofía”, dice.



El momento de hacer ‘Déjala morir’ llegó “después de avanzar con propuestas deportivas, de humor e infantiles que hicieron subir el ‘rating’, más el apoyo a mi gestión (no fue reemplazado en el cambio de gobierno local del 2016). Llamé a Yúldor Gutiérrez (actor y director costeño) para que fuera el productor; a Álex Basile para que dirigiera, y a Andrés Salgado para el libreto”, cuenta. ‘Déjala morir’, además, permitió combinar actores consagrados, jóvenes y de la región.

En creole

Con la misma pilera y ganas, en la isla de San Andrés, Emiliana Bernard Stephenson ha ido sacando adelante el canal Teleislas y este año decidió mandar seis propuestas al premio India Catalina.



“Logramos clasificar en tres: mejor programa infantil con ‘All about creole’; programa ‘reality’ o de concurso, con ‘English Generation’, y producción audiovisual de animación, con ‘Anancy the Land’. Somos el canal más pequeño y hasta ahora nos estamos actualizando, pero con las postulaciones le apostamos a la diversidad lingüística y cultural y nos damos cuenta de que le gustan al resto del país”.



Afirma que a esto se suma la construcción de identidad en la isla y el apoyo a los jóvenes. Propuestas como ‘English Generation’, un concurso para mejorar el inglés de los estudiantes de 10.° y 11.°, ya ha sido solicitada por colegios para ser parte de las clases.



Pero entre tanta alegría hay un inconveniente: los canales públicos, aunque han mejorado su comportamiento en el ‘rating’ (tienen hasta 5 puntos de ‘share’ en algunos casos), todavía no son muy vistos.



Al respecto, Catalina Ceballos, gerente de Canal Trece y con dos nominaciones en los premios, dice que entre las estrategias está “hacer contenidos competitivos, produciendo propuestas que se puedan consumir desde móviles, y dándole visibilidad al canal en lugares, espacios y actividades afines a la propuesta del Trece”.



Y Adriana López, subgerente de Televisión de RTVC, que suma 21 nominaciones entre Señal Colombia y Señal Institucional, afirma que “hay mucho terreno ganado, cada vez somos capaces de contar mejor las historias que conectan a la gente. De otro lado, nuestros canales ya cuentan con rutas de emisión y los proyectos multiplataforma están llegando hace rato a los colombianos a través de RTVC Play, las aplicaciones o las diferentes opciones que la web nos da”.



Por su parte, César Galvis, gerente de Telepacífico, dice que el posicionamiento de la marca del canal regional ha sido importante a la hora del ‘zapping’ de los usuarios, porque les damos “excelentes propuestas en entretenimiento, identidad y cultura, pero falta”.



Buelvas, mientras tanto, adelanta que lanzará en el Festival de Cine de Cartagena la serie ‘Aníbal Sensación Velásquez’, “sobre la vida del rey de la guaracha y el acordeón”.



