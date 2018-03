Día de estrenos en Canal Trece y Telepacífico

Lo que llega de la tierra buena



‘De pura cepa’ son 12 capítulos que se cuentan desde distintas regiones de Colombia “y son relatos cargados de dignidad y verdad que reflejan esa lucha diaria de muchos colombianos, en los que los protagonistas son gente sin maquillaje, sin silicona, gente de verdad, a esa que la televisión privada no les da voz ni rostro, a menos que sean protagonistas de una tragedia o de una noticia amarillista”, dice Néstor Oliveros, su creador.

Y desde este lunes estará en la pantalla esta propuesta que, como dice Catalina Ceballos, gerente del Canal Trece, “aunque no es un programa de viajes y/o viajeros, plantea un doble viaje. El primero es a lo largo y ancho de nuestra geografía, llegando a diversas regiones en busca de las historias, su origen y apropiación. El segundo es al interior de nosotros, en donde, a través de nuestras formas de ser y crear, reconocemos lo que significa y traduce haber nacido en Colombia”.



‘De pura cepa’, agrega Oliveros, “lo primero que tuvo fue el nombre. Entonces, con Luis Garavito, el productor y codirector de la serie, comenzamos a buscar temas que tuvieran esas características y que fueran contados por gente de pura cepa, personas de regiones a veces olvidadas”.



En este programa, que en cada emisión tiene un ‘conductor elegido’ de la región a la que se llegue, se verán personas dedicadas a enseñar a jugar zaranda, cultivar harinas únicas y especiales, hacer achiras, fabricar sillas para pensar, buscar y preservar semillas ancestrales o expresiones del lenguaje que hacen parte de nuestra identidad y tejer faldas coloridas y vistosas, y hacer trajes para bailar bambuco, entre otras actividades.



Uno de los capítulos se llama ‘El gran llanero’ y para Oliveros fue “increíble adentrarse en el Llano de verdad y sus costumbres de la mano de Otoniel Castañeda, el gran llanerazo. Él (en el que es el más desconocido ‘reality’ de la televisión) hace un concurso con llaneros de pura cepa, campesinos auténticos venidos de los rincones más alejados del Llano, cuyas pruebas está ligadas a las tradiciones locales, como domar potros salvajes, sacar cocodrilos de los pozos, dominar boas, arrear y conducir ganado por la sabana durante días enteros, y la interpretación de los cantos de vaquería, recientemente declarados patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco”, dice.



El programa que se hace para contar este ‘reality’ “está muy bien producido y nosotros hicimos televisión dentro de la televisión, pues mostramos un detrás de cámaras”, sigue.



Para Oliveros, todas las tradiciones que están en ‘De pura cepa’ son muy importantes, como las de las mujeres que cosen las faldas del bambuco, “así como los programas que hicimos sobre gastronomía indígena y boyacense, y el de medios de transporte relegados y casi olvidados que son fundamentales en las regiones”, manifiesta Oliveros.



“Fue hermoso estar con personas que valoran la simpleza de la vida y que tienen un gran compromiso y amor por el país. Le enseñan a uno que sí hay que apostarle a la paz, y que la deuda histórica con los campesinos, los indígenas y los afros es muy grande”, termina.



De pura cepa', de lunes a domingo, a las 5:30 p. m., por Canal Trece.

Tostao sí sabe de dónde viene

Néstor Oliveros lleva varios años haciendo buena televisión desde el mundo público.



Es el creador de ‘Los puros criollos’ y en coproducción con Señal Colombia hizo varias temporadas de esta propuesta, que ha obtenido tres premios India Catalina en la categoría de mejor programa de entretenimiento (2013, 2015 y 2016); un Simón Bolívar en la categoría de Crónica o reportaje para televisión y el premio del público en los galardones TAL 2013, que reconocen la labor de la televisión pública de América Latina.



Otro galardón de Oliveros fue el Premio Nacional de Periodismo Cultural del Ministerio de Cultura, que obtuvo en el 2015.



Y en el India Catalina que acaba de pasar, el nombre de Oliveros se volvió a oír gracias a ‘De donde vengo yo’, producción de Telepacífico que este tolimense de Alvarado, que incluso vota sagradamente en su terruño, hizo para el canal regional y que obtuvo las estatuillas a mejor producción deportiva y mejor programa de entretenimiento.



‘De donde vengo yo’ se estrena este lunes y es una gran apuesta de Telepacífico para este año, de la mano de su gerente, César Gálvez.



Son cinco capítulos de sabor chocoano que se emitirán desde este lunes y hasta el viernes a las 10 p. m., dirigidos por Oliveros y presentados por Tostao, de ChocQuibTown.



“En el capítulo de ‘La fiesta del fútbol’, sobre el campeonato de fútbol que se realiza en Andagoya (Chocó), me encontré una historia: se afirma que el estadio de los Yankees se construyó con la plata que dejó el oro que se sacó de esta zona”, cuenta Oliveros.



Cierto o no, lo real es que en Andagoya existió la Chocó Pacífico, una compañía subsidiaria del monopolio estadounidense International Mining Corporation (IMC), que explotó oro y platino entre 1916 y 1974 y que sacó toneladas de minerales del país sin dejar nada positivo para la región, más que unos cuantos pensionados, aunque durante algunos años Andagoya fue una población muy próspera.



“Hoy, Andagoya no tiene estadio, sino una cancha de polvo y gravilla donde desde hace 46 años ininterrumpidos se juega el campeonato de fútbol más sui géneris del país, que yo defino como el detrás de cámaras del fútbol en Colombia. De allí han salido glorias como Acisclo Córdoba y Carlos ‘la Roca’ Sánchez, y llegan a pitar árbitros como Wílmer Roldán y Óscar Julián Ruiz (ya retirado)”, agrega.



Para Oliveros, “es increíble que a casi 50 años de estarse celebrando, el país no conozca este campeonato. Creo que HH Standy (como se llama la cancha) y este torneo Amistades del San Juan deberían ser nombrados patrimonio cultural y deportivo de la nación”, dice.



Además de ‘La fiesta del fútbol’, se verán los documentales ‘El último fusilado en Colombia’, que habla del racismo, la exclusión y la injusticia. Cuenta la historia de Saturio Valencia, un negro activista “que fue fusilado y tuvo que pagar las consecuencias de vivir en un país dominado por una élite blanca”, según comunicado de Telepecífico.



Y están ‘San Pacho chirimía y bunde’, que es una mirada a la fiesta Patrimonio inmaterial de la humanidad, desde su música, que es la chirimía, y las formas de juntarse y celebrar, actividad conocida como revolú.



Cierran ‘El ritual de la vida’, con una partera que ha recibido más de 3.800 niños, a los cuales ha ‘ombligado’, el ritual mágico religioso que los protege contra picaduras de animales, enfermedades y el abandono físico o espiritual.



Y ‘Alabaos y gualíes’, una de las celebraciones más hermosas del Pacífico, que son los cantos ceremoniales, el ritual de la vida y de la muerte contado y cantado por las más importantes intérpretes de la región, donde son protagonistas las Cantadoras del San Juan.

'De dónde vengo yo', desde este lunes y hasta el viernes a las 10 p. m. por Telepacífico.



