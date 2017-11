Exesposa de Sylvester Stallone desmiente acusaciones por acoso sexual

La semana pasada, el medio británico Daily Mail publicó una nota en la que informaba que Sylvester Stallone había abusado de una niña de 16 años en la habitación de un hotel de Las Vegas.



De acuerdo con un informe policial publicado por el portal, el protagonista de 'Rocky' habría tenido relaciones sexuales con ella y luego el guardaespaldas de éste también habría abusado de la menor. Sin embargo, Stallone negó el hecho asegurando que era una historia "categóricamente falsa" y su exesposa salió en defensa del actor.

Brigitte Nielsen aseguró a TMZ que el hecho nunca ocurrió porque no quitó los ojos de encima de su entonces pareja cuando grababa 'Halcón' en 1986, cinta en cuyo rodaje habría ocurrido el supuesto incidente.



"Durante el verano de 1986 estábamos recién casados. Era inseparable de Sylvester cuando 'Halcón' se rodaba en Las Vegas. La historia dice que aproximadamente a las 08:30 de la noche durante el rodaje de la película la persona dice que estaba en nuestra suite en el Hotel Hilton", sostuvo la mujer. "Este incidente no ocurrió. La mayor parte del día lo veía filmar, luego cenábamos e íbamos a nuestra habitación. No había otra persona en la habitación con él, sino yo", sumó.



Daily Mail afirmó que David Mendenhall, coprotagonista de la producción le presentó la adolescente a Stallone. No obstante, el actor dijo a TMZ que se había "sorprendido" con el artículo del sitio inglés.

"Es completamente falso que haya presentado a una mujer desconocida de 16 años al señor Stallone cerca de un ascensor en el Hilton o en cualquier otro lugar. Las únicas personas que le presenté al señor Stallone fueron mis parientes que me visitaron en el set", afirmó.



Nielsen, además, confesó que no habla con el actor hace casi 30 años. Sin embargo, esto no fue impedimento para desmentir la situación. "Puedo decir con certeza que es imposible que este incidente haya ocurrido. Es increíble que Sylvester y su familia tengan que pasar por esto por algo que nunca sucedió".



