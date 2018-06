Así se ven Brad Pitt y Leo Di Caprio en el nuevo filme de Tarantino

La producción más reciente de Quentin Tarantino, 'Once Upon a Time in Hollywood', que se estrenará en agosto del año próximo, ofrece una mirada al final de la década del 60, teniendo como contexto dentro de la trama los asesinatos de Charles Manson y su clan, quienes fueron los artífices del homicidio de la actriz Sharon Tate.

La producción promete no ser una reconstrucción de un momento sombrío de la historia en EE. UU. y en Hollywood, sino que apunta a ser una ficción de un momento de la sociedad de ese país en el que el sueño de un mundo mejor se destruye poco a poco.



Esta es la novena película del famoso director de 'Tiempos Violentos' (Pulp Fiction) y que también dirigió 'Los 8 más odiados', 'Django desencadenado' y las dos películas de 'Kill Bill', entre otras.

A la par con Brad Pitt y Leonardo Di Caprio, 'Once Upon a Time in Hollywood' contará con un elenco de lujo: Margot Robbie encarnará a Sharon Tate; también aparecerán Burt Reynolds, Al Pacino, Kurt Russell, Tim Roth, Michael Madsen, Dakota Fanning, Timothy Olyphant, Damian Lewis, Emile Hirsch y Zoë Bell, entre otros.



La película será producida por los estudios de Sony Pictures. Antes todas las cintas de Quentin Tarantino contaban con el apoyo de la compañía de Harvey Weinstein, pero por su acusaciones de abuso sexual, el realizador de 55 años llevo su guion a otros estudios.La trama girará en torno a una estrella de una serie de televisión del oeste (Di Caprio) y a un doble de cine (Pitt), quienes tratan de ser reconocidos en una turbulante industria del cine.

Brad Pitt y Leonardo Di Caprio protagonizan Once Upon a Time in Hollywood, la nueva película de Quentin Tarantino, que se estrena en agosto del próximo año Foto: Twitter de 'Once Upon a Time in Hollywood'

CULTURA EL TIEMPOTwitter: @CulturaET