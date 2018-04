Bill Cosby reacciona furioso a su condena por abuso sexual

Uno de los comediantes más queridos de la televisión en Estados Unidos podría terminar sus días en una cárcel, luego de ser declarado culpable en tres delitos relacionados con agresión sexual, en un juicio que se centró en el caso de Andrea Constand, quien aseguró que en el 2004 Cosby la drogó y la violó.

Bill Cosby, de 80 años de edad, había sido considerado un ícono de la cultura popular en su país, pero ahora sería el primer personaje famoso que deberá pagar una condena en una industria que ya ha tomado una nueva conciencia acerca del acoso y abuso sexual.

“¡Se ha hecho justicia!”, exclamó Gloria Allred, abogada de la víctima y una de las figuras más destacadas del movimiento feminista, a las puertas del tribunal, minutos después de conocerse el veredicto.



“Estamos muy contentas de que finalmente podamos decir que se les cree a las mujeres en una corte de justicia, donde se encuentran bajo juramento”, agregó.



Los delitos por los que fue declarado culpable el actor son penetración sin consentimiento, penetración mientras se está inconsciente y penetración tras el suministro de un estupefaciente. Más de 60 mujeres han acusado a Bill Cosby de abusar sexualmente de ellas entre 1960 y el 2000.



Aunque algunas de las denuncias no prosperaron como casos en la corte, la Fiscalía quiso mostrar que existe un patrón en el comportamiento del actor y comediante.

Por eso, llamó a declarar a cinco mujeres que denunciaron al actor de abusos entre 1982 y mediados de la década de 1990.



Se trata del segundo proceso que enfrenta, después de que el celebrado el año pasado fuese declarado nulo ante la incapacidad del jurado de tomar una decisión. Algo totalmente opuesto a la decisión del jueves, en la que un jurado, compuesto por siete hombres y cinco mujeres, se tomó 14 horas de deliberación para declarar por unanimidad culpable a Cosby. La decisión no fue bien recibida por la estrella de la TV estadounidense, que insultó al fiscal del caso.



Por ahora, el actor y comediante ha quedado en libertad bajo fianza, tras pagar un millón de dólares, y su abogado, Tom Mesereau, anunció que planea apelar la decisión.



“Estamos muy disgustados con el veredicto (...). No creemos que el señor Cosby sea culpable de nada y la lucha no ha acabado”, aseguró Mesereau.



