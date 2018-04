Bill Cosby es declarado culpable de tres delitos de agresión sexual

El cómico, icono de la cultura popular de EE. UU., fue declarado este jueves culpable por tres delitos de agresión sexual en el caso de la canadiense Andrea Constand, por unos hechos ocurridos en 2004.

Bill Cosby fue encontrado culpable por un jurado compuesto por siete hombres y cinco mujeres.



El litigio, celebrado en Norristown, a las afueras de Filadelfia, se centró en Andrea Constand, quien asegura que una noche a principios de 2004 Cosby la invitó a su mansión de Cheltenham (Pensilvania) y le dio unas pastillas que la marearon, le nublaron la vista y permitieron al artista abusar de ella



El jurado completó 13 días de testimonios de unas dos docenas de testigos en el primer juicio de una celebridad en la era del #MeToo, donde un sinfín de hombres poderosos han perdido sus empleos debido a acusaciones de acoso, agresión sexual o violación.

El martes, por ejemplo, la corte escuchó durante dos horas los argumentos finales de la defensa, que presentaron al actor como un hombre casado, estafado por su acusadora, una mentirosa patológica que ya obtuvo 3,38 millones de dólares de

Cosby en un acuerdo amistoso.



La fiscalía resumió en tanto sus argumentos en tres horas, pintando a Cosby como un timador que explotó su fama de comediante para traicionar a mujeres, drogándolas y luego agrediéndolas sexualmente.



Cosby, que asegura que ha perdido parte de su visión, no quiso ser testigo en su propio juicio, al igual que durante su primer proceso también en Norristown, un suburbio de Filadelfia.



El primer juicio contra el legendario actor fue anulado en junio pasado porque el jurado no alcanzó un veredicto unánime tras seis días de testimonios y 52 horas de deliberaciones. Cualquier veredicto debe ser unánime y esta vez el jurado tiene muchos más testimonios para considerar.



El otrora pionero actor afroestadounidense afirma haberle dado a Constand, que ahora es masajista en Toronto, un antihistamínico de venta libre para bajar el estrés y que la relación fue consensuada.



Constand, quien en el momento de los hechos trabajaba como directora de operaciones de baloncesto femenino en Temple, dice que perdió el sentido con las pastillas le dio Cosby.



Cuando se despertó, él había introducido los dedos en su vagina y colocado su mano sobre el pene de él. "Este caso trata sobre la confianza, la traición y la incapacidad de consentir", dijo el martes la fiscal Kristen Feden, a los miembros del jurado.



"Confío en que volverán y le dirán a ese hombre que lo que le hizo a Andrea Constand esa noche es ilegal", añadió.



La defensa presentó registros telefónicos y de viaje para sugerir que Cosby no estaba en Filadelfia cuando ocurrió la presunta agresión sexual en enero de 2004, así como el testimonio de una excolega de la Universidad de Temple que afirmó que Constand había hablado de querer tender una trampa a un famoso para conseguir dinero en efectivo.

La fiscalía presentó a otras cinco acusadoras a declarar que Cosby era un violador en serie y un depredador sexual que también las había atacado a ellas con un modus operandi similar: ganándose primero su confianza y luego deliberadamente drogándolas para que fueran incapaces de resistirse.



En 2006, los fiscales declinaron presentar cargos contra Cosby, que alcanzó un acuerdo civil con Constand en virtud del cual le pagó una suma millonaria.



La fiscalía del distrito reabrió el caso en 2015 diciendo que habían salido a la luz nuevas pruebas cuando una avalancha de mujeres se presentó públicamente para acusar a Cosby de agresiones ocurridas a lo largo de 40 años.



Unas 60 mujeres han acusado al exactor, varias veces ganador del Emmy, de ser un agresor sexual serial, pero el caso de Constand es el único que puede ser enjuiciado penalmente pues el resto ha prescrito.



