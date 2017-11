Ben Affleck vuelve a ser Batman, contra todos los pronósticos

Ben Affleck fue blanco de uno de los ataques virtuales más descarnados que ha enfrentado un actor al interpretar un personaje en la historia reciente del cine de Hollywood.



En el 2013, los estudios Warner Bros. anunciaron que el mayor de los hermanos Affleck (Casey, también actor, es el menor) daría vida a Batman en las películas venideras inspiradas en el superhéroe de DC Comics: una tempestad de críticas de todos los talantes llovió a través de las redes sociales.

“Él no es lo suficientemente intimidante para el papel. Batman es alguien que provoca temor en los corazones de los hombres. Su interpretación de Daredevil fue atroz y no está remotamente cerca de una estrella de acción o un superhéroe. Por favor, encuentren a alguien diferente y ofrezcan a los ‘fans’ lo que quieren”, suplicaba una petición en el sitio Change.org, que recaudó unas 70.000 firmas para que Affleck abandonara el papel.



Pese al mal ambiente, alimentado por el halo filosófico que le dio el director Christopher Nolan a la trilogía de ‘Batman’ y a la tremenda interpretación que logró Chris Bale del hombre murciélago en ella, ‘Batman vs. Supermán’ vio la luz en marzo del 2016. Aunque su taquilla mundial superó los 873 millones de dólares, los comentarios de la crítica especializada y de los fanáticos no tuvieron piedad con el metraje y lo destrozaron. “Puedo entender a la gente que dice que la película era demasiado oscura, o que estaba alejada del tono al que estamos acostumbrados para una historia de ‘Batman’ ”, explicó Affleck en una charla reciente con ‘Empire’. “Creo que era una crítica justa”, añadió.

Tras sus apariciones en ‘El escuadrón suicida’ y en la ‘Mujer Maravilla’, el actor californiano, de 45 años, volverá a dar vida a Batman contra todos los pronósticos.



El jueves se lo verá en la gran pantalla –con preestreno el miércoles– como el líder de la nueva película la ‘Liga de la Justicia’, que agrupa, además del multimillonario Bruce Wayne (Batman) y Diana Prince (Mujer Maravilla), a Aquaman, The Flash y Cyborg. EL TIEMPO tuvo acceso a una entrevista con Affleck, dos veces ganador del Óscar –por guion original con ‘En busca del destino’ (1998) y como productor de ‘Argo’ (2013)–. El actor habla de la ‘Liga de la Justicia’, una cinta que lleva a cuestas la responsabilidad de mejorar la suerte en el cine de los superhéroes de DC Comics.



¿Qué motiva a Batman para unir la Liga?



Es un tipo bastante solitario y aislado, casi antisocial en algunos momentos, pero se ve obligado a convertirse en un líder al conformar este grupo con desconocidos, persuadirlos de que trabajen juntos para lograr el bien mayor. Y Batman generalmente no juega bien con otras personas, así que es muy divertido ver cómo asume esa posición de liderazgo.



Luego de haber peleado juntos en una batalla, ¿cuál es ahora la dinámica entre Batman y la Mujer Maravilla?



Comparten el sentimiento de urgencia sobre la misión. No tienen una relación romántica en esta película, pero hay mucha química y camaradería en la forma como trabajan. No siempre están de acuerdo, pero entienden la importancia de convencer a los demás héroes para unirse en la misma causa.



Excepto Batman, todos tienen poderes innatos. ¿Qué le aporta él al equipo?



Es un detective brillante que confía en su ingenio y formación. Pero hay momentos en la película cuando se nota la diferencia entre alguien que tiene superpoderes y quien no (risas). Como sea, hay mucho en juego que hace que Bruce Wayne (Batman) deba asumir el liderazgo. Y su voluntad y determinación para hacer lo que está bien son, creo, un símbolo de lo que se trata la ‘Liga de la Justicia’. En comparación con el resto del grupo, él es un tipo con aparatos sofisticados y un traje antibalas. Liderazgo y heroísmo no dependen de las habilidades que tengas, sino también de tu carácter. Así que, de algún modo, su poder es la valentía de liderar y la capacidad de inspirar a los demás para salvar el mundo.



¿La buena relación que se ve en la pantalla también la vivieron en el set?



Nos llevamos muy bien y esperábamos que esa química y camaradería se vieran reflejadas. Creo que cuando te sientes bien con las personas a tu alrededor se ve en la pantalla, y siempre tuvimos un espíritu divertido y relajado en el set. Eso ayuda mucho cuando intentas que historias fantasiosas se vean naturales y convincentes.



¿Recuerda alguna escena o momento que fuera especial durante el rodaje?



Sí. La primera vez que estuvimos con los disfraces puestos. Eso fue memorable y significativo. Estábamos entusiasmados y tomándonos selfis. Creo que el estudio entró en pánico porque creían que las íbamos a publicar en Twitter (risas). Esa sensación de estar parados y disfrazados allí fue increíble. Bueno, excepto para Ray (Fisher, quien interpreta a Cyborg). Su traje era generado por computador, así que él podía pasar todo el día en piyama mientras nosotros sudábamos con los trajes de cuero (risas).



¿Qué espera que experimenten las audiencias cuando vean la película?



Nos divertimos mucho contando esta historia y nos sentimos muy privilegiados de ser parte de ella. Todos trabajamos muy duro porque queríamos que saliera muy bien, pero definitivamente el sueño es de los fanáticos.



