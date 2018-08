Los 'bammers' muestran la nueva forma de producir audiovisual

En el BAM ( Mercado Audiovisual en Bogotá) se reunieron jóvenes talentos para discutir, difundir y escuchar diferentes propuestas. Este grupo fue catalogado por la plataforma como los bammers, quienes son las nuevas promesas en lo que implica no solo el cine, sino las serie web, las animaciones, entre otras.

De hecho, la razón por la que cada vez menos el mercado audiovisual se sitúa en el cine, porque, como lo menciona Bernardo Chinchilla, de la productora Chinchilla Films, “en las tendencias del mercado, el cine ya no solo compite con más cine, cada vez se enfrenta a nuevas plataformas como Netflix, videojuegos, series y, en últimas, el tiempo libre que hoy en día es cada vez más apreciado por los millennials”.



Sin embargo, Bernardo Chinchilla y su hermana decidieron emprender este camino de los cineastas, de los cortos y los largometrajes. “Aunque en unos años este mercado será para nichos más específicos y reducidos, precisamente nosotros debemos tener productos de muy alta calidad para competir en él”, agrega Chinchilla.

El inicio de los hermanos Chinchilla en el medio, aunque estaba muy trabajado, como dice Bernardo de su hermana Natalia, el de él, no estaba escrito. “Yo estudié administración, no estaba ni cerca de este medio, pero cuando Natalia me mostró el guion en el que estaba trabajando, quedé muy enganchado con la historia debido a una tusa que tenía en esa época”, agrega Chinchilla y continúa: “Empecé a ayudarle a mi hermana en el cortometraje que tituló Aurorita de mis ojos, pero a la mitad del camino el productor renunció, así que yo me apropié del proyecto y comenzamos con la construcción de la productora”.



El sueño de los hermanos Chinchilla es que con el corto que les tomó cuatro años realizar se pueda comenzar el largometraje, que todavía está en proceso. “La idea es que Aurorita, en la medida en la que va andando en plataformas, nos vaya dando espacios para ir vendiendo el guion y conseguir toda la estructura e ir pensando en el paso siguiente”, menciona Chinchilla.



Sin embargo, otros bammers escogieron nuevos espacios, como Sebastián Márquez, quien ideó una serie web en la que se incluye el debate presidencial, pero desde una perspectiva más ‘inocente’. El kinder presidencial, como Márquez tituló este proyecto, es una muestra de su inventiva propia gracias a trabajar en temas políticos. La serie animada busca, a través del sarcasmo, aprovecharse de los temas coyunturales a nivel mundial y reflejar a los presidentes de diferentes países de una forma ‘infantil’.



Otra de las nuevas propuestas fue la de Briggitte Morris, creadora de los videos que duran alrededor de dos minutos y que muestran los paisajes colombianos.Dice Morris que la duración de sus productos es “para que muchas más personas tengan tiempo de verlo en este mundo de la inmediatez”. La joven de 24 años descubrió que su pasión era retratar su país y que la forma de realizarlo era a través de los videos que circulaban en Facebook.



La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) le apuesta al BAM, porque ve en el sector “la posibilidad de competir con las grandes empresas por el potencial que tienen muchos directores, guionistas y productores colombianos”, menciona Adriana Padilla, directora de Industrias Culturales y Creativas de la CCB.

Las posibilidades en este sector no tienen límites ya que existen cada vez más opciones, como la grabación con celulares. Como lo menciona Chinchilla, “el cinema cae, pero los videos suben”.



