Avianca no entretiene / El otro lado

Avianca está espectacular para viajar. Su servicio es impecable. Sus aviones, llenos de pantallitas, ilusionan. Y lo mejor, Avianca reconoce que viajar, ahora, es una experiencia de entretenimiento.



Pero, la oferta de programas y películas para ver está cada vez peor. Tienen la idea, pero la hacen de manera perversa.



Antes, viajar era una experiencia de la soledad. Se habitaba el vacío. Este se llenaba con la propia música o la lectura. Pero la televisión y la publicidad persiguen a sus víctimas hasta que las cazan. Y sus víctimas somos los viajeros.

Y está bien ser cazados por el entretenimiento porque ya que no leemos, pues que veamos televisión y cine de calidad. Pero esto parece imposible en Avianca. Su oferta es un espejismo. Uno toca la pantalla y sale mucho, pero cuando entra hay poco, y lo poco que existe ya se ha visto.



En películas, presenta lo que más se ve en los cines convencionales; por lo tanto, lo que ya se ha visto. No hay cine alternativo e independiente, ese que no se puede ver en ninguna parte y sería un aporte cultural de Avianca.



Pero, lo peor, no hay cine colombiano ni latinoamericano, cuando estas pantallas serían ideales para crear esa identidad y promover esos otros modos de sentir y contar que tenemos en América Latina.



Entonces, las series. Los títulos son algunos de moda, como ‘Game of Thrones’, ‘The Big Bang Theory’ y ‘Modern Family’. Y muchos más aburridos y de bajo ‘rating’ en la vida real.



Pero lo peor es que lo poco que hay tiene siempre el mismo capítulo y las mismas temporadas, no hay renovación, no hay rotación.



Y otra vez la misma aberración, solo series gringas, nada de América Latina, donde tenemos excelente producciones en Brasil, Argentina, Chile, Colombia. No hay nada de la identidad donde nace Avianca.



El documental es un género maldito para Avianca. Poco hay, y lo que hay tampoco es de América Latina.



Avianca ama a Miami y su mal gusto. Solo bastaría con que hicieran un convenio con Señal Colombia, Tal.tv, Canal Encuentro, Canal 22, y ya tendría la mejor oferta para pensar y sentir a Latinoamérica al vuelo.



Pero todo puede ser peor. En lo informativo, tiene la infame forma de informarse en América Latina. Desde Miami con CNN y su desconexión con los sentires políticos de la región, y RCN y su proyecto antipaz y antitodo.



Lo único rescatable es la serie producida por Avianca con ESPN, por lo menos un contenido propio y con sentido latino.



Y, para rematar, hay publicidad y publicidad. Y en volumen excesivo e intrusivo. Y muy mala.



Señores de Avianca, no basta con tener las pantallas, no basta con que tengan títulos ‘cool’; hay que programar con sentido de identidad, región y calidad latinoamericana.



Recuerden: ¡hay que brindar una experiencia de entretenimiento, una que sea muy Avianca, muy latina, muy otra que la de un canal de cable. Por ahora, Avianca aburre.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión