Audacias y realidades / IndieBo 3

Un respiro a las secuelas gringas de mitad de año en 3D que, no obstante su aparatosa maquinaria publicitaria, resultan insípidas y llenas de superhéroes de chatarra o estereotipos infantiloides. Si Mi villano favorito y Mujer maravilla han superado los dos millones de espectadores, hay otros especímenes ingenuos como piratas disfrazados y pastiches de momias que han vendido en nuestro país más de millón y medio de boletas durante las últimas seis semanas. No basta con el entretenimiento escapista, por cuanto tales cintas siempre me han resultado penosas e insoportables. ¡Veamos cosas diferentes!

La más esperada e importante del año pasado en el mapa europeo comprometido con las denuncias sociales y el cuestionamiento de los inoficiosos sistemas de salud y subsidio familiar para desempleados enfermos de la tercera edad: Yo, Daniel Blake, Palma de Oro en Cannes para el analista británico Ken Loach, rastrea con sensibilidad las penurias sobrellevadas en el día a día.



Paterson, de Jim Jarmusch. Su título se refiere tanto a una localidad deNueva Jersey como al nombre del protagonista –chofer de bus y poeta–. Con el cosmopolitismo atribuido al básico autor independiente, una ejemplar historia de amor profesional y el proceso creativo de quien escucha a sus vecinos para proceder a convertir su rutina en un estado de gracia permanente.



Tom of Finland, según Dome Karukoski, o la tortuosa vida del dibujante finés que combatió la homofobia e impuso el homoerotismo. Son icónicas sus ilustraciones de musculosos o rudos policías, marineros y motociclistas en actitudes desafiantemente morbosas acogidas con beneplácito desde California.



Del intimista realizador surcoreano Hong Sang-soo, quien estuvo en la reciente competencia oficial de Cannes: Sola de noche en la playa. Una cámara estática pero transparente capta los diálogos y trastornos de una célebre actriz local cuando busca huir de otro fracaso amoroso y refugiarse en la soledad.



Golden Exits, de Alex Ross Perry. Desde Brooklyn, la cotidianidad transcurre durante varias semanas en una casa que alberga los documentos o materiales desordenados del fallecido jefe hogareño, aunque con la llegada de una joven y melancólica asistente australiana algo irá a cambiar.



Noviembre, del sorprendentemente fantástico cineasta estonio Rainer Sarnet. En la noche de las ánimas, los kratts (muertos-vivos) se roban el alma de los viejos campesinos asolados por plagas, lobos y rústicos demonios que pululan en el bosque tras una leyenda romántica de naturaleza hechizante.



El Inca, por el venezolano Ignacio Castillo Cottin, censurada sin motivos políticos aparentes en su país, se parece a una telenovela biográfica y pasional del desgraciado campeón mundial de boxeo Edwin Valero.



Mauricio Laurens

Para EL TIEMPO

maulaurens@yahoo.es