Artificio / Crítica Mente

Hacer una película sobre unos carteristas en la Bogotá actual supone un deliberado anacronismo que se puede volver traicionero. No estamos hablando de los tipos que arrancan los espejos de los carros ni de los que encañonan a sus víctimas desde una moto… Hablamos de un oficio artesanal, con algo de malabarismo y mucho de artificio, el mismo que inunda la historia y se convierte en un lastre difícil de superar.

Fresh y Doggy son dos muchachos que recorren las calles de la capital ejecutando pequeños robos de mercancías que ocultan en el baúl de un carro abandonado. En medio de sus andanzas, conocen a un guardia de seguridad español que los ha visto en acción y les propone enseñarles el verdadero arte del carterista: robar sin violencia. Pero el entrenamiento no es gratis: deben conseguir recursos suficientes para pagar las deudas de su nuevo maestro, que está acosado por las amenazas de un acreedor.



Pickpockets: maestros del robo es una película bien narrada, correctamente rodada y con actuaciones que no desentonan. Pero el aire de impostura que rodea la historia y sus personajes se convierte en un obstáculo entre lo que pasa en la pantalla y el espectador. Y no hablo solo del anacronismo de exaltar el carterismo en una ciudad que ha visto todo en materia de crimen, sino de lo raro que es ver un guardia de seguridad español por estos lares o el desubique socioeconómico de unos rateros que por momentos parecen salidos de un comercial de Benetton.



En medio de tanta inverosimilitud brillan unas estupendas locaciones, que vaya uno a saber qué ojo privilegiado encontró en los rincones de Bogotá: simplemente maravillosas.



MAURICIO REINA

Crítico de cine

@ReinaMauricio