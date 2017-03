Apichatpong Weerasethakul rodará su nueva película en Colombia

Luego de recibir un homenaje en el reciente Festival Internacional de Cine de Cartagena, el director tailandés Apichatpong Weerasethakul anunció que rodará su próxima película en Colombia.



"He estado obsesionado con Latinoamérica desde hace un tiempo", aseguró en entrevista con el portal 'The Hollywood Reporter' el tailandés, que en el 2010 ganó la Palma de Oro del Festival de Cine de Cannes por su película 'Uncle Boonmee Who can recall his past lives'.



“He querido conocer acerca de toda la violencia que sucedió aquí (en Colombia) y la historia de la colonización, para reflejarla de alguna manera en mi país", añadió.



El director aseguró que viajará por Medellín, Chocó y Cali para su trabajo de campo. De hecho, Weerasethakul estará este miércoles en el Museo de la Tertulia de la capital del Valle, donde presentará su más reciente 'Cementery of Splendour'.



Después de la presentación, que será a las 7 de la noche, el director ofrecerá un conversatorio sobre la obra.