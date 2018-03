'El ser humano quedó muy mal hecho': Andrés Parra en 'Sitiados’

12 de marzo 2018 , 09:27 a.m.

12 de marzo 2018

En tono jocoso y descomplicado, el actor Andrés Parra cuenta que no pensó que “fuera a clasificar” para la segunda temporada de la serie 'Sitiados' –producida por el canal Fox Premium–, pues el despiadado general Juan de Salas, su personaje, había quedado al borde de la muerte al final de la primera parte, así que volver parecía prácticamente imposible.



La noticia le cayó ‘de sopetón’: no había acabado de salir de rodar ‘El Comandante’ (en la que interpretó a Hugo Chávez) cuando ya lo estaban llamando para participar de nuevo en esta producción, que se estrena el sábado, a las 9 p. m., por el canal internacional de televisión paga.

La primera temporada de esta serie de época tuvo su desenlace en tierras chilenas en el 2015 y estuvo inspirada en la guerra entre españoles y mapuches durante la Colonización.



“Eso fue muy difícil de lograr, pues se trataba de una serie que sucedía en un fuerte. Teníamos un estudio en el que se podía controlar todo (...) Pero en esta segunda temporada, el reto fue más duro al involucrar barcos, un mundo pirata y uno español, muchos viajes y más universos”, cuenta Parra, que llegó a esta entrevista con una barba larga, calvicie a medias y más delgado, posibles señales de la preparación de un nuevo personaje.



Algunas escenas de ‘Sitiados’ se rodaron en el parque Tayrona, cerca del mar y con la impertinencia de la arena; también, en Villa de Leyva y en Bogotá. En el Hipódromo de Los Andes se recreó un barco de tamaño real, que luego fue llevado al mar digitalmente, donde lo hundieron.



Para Parra, reencontrarse con Juan de Salas le hizo reflexionar acerca del poder: “Él está inspirado en los líderes actuales que tenemos, en los mesiánicos a los que el poder enceguece y que son capaces de arrastrar un pueblo entero”.



Precisamente, la primera temporada mostró a un general motivado por una venganza personal ante la relación de su hija con un indígena, lo que le resultaba inaceptable y, a su vez, le dio la excusa perfecta para desatar una guerra feroz.



“Creo que estamos rodeados de muchos Juan de Salas que van detrás de la riqueza. La política se ha vuelto un ejercicio demasiado individualista y se llega al poder para enriquecerse y tener más poder. Al hombre de vida pública se le ha olvidado cuál es su misión, así como le pasó a mi personaje”, sostiene.



Todo parece indicar que Salas aprendió su lección y que tiene un lado vulnerable: “Aquí se muestra que sí tenía corazón y que hasta el más malo merece una segunda oportunidad –dice Parra–. Ahora es más complejo porque deja de ser esa bestia y es un poco más sicológico”.



Sobre recrear este periodo, dice que acepta “una propuesta así porque me imagino disfrazado, con espadas y a caballo. Eso me hace feliz. Después es que hago esos análisis de gente seria”, dice, sonriendo.

Pero también reflexiona: “La verdad, esta historia me traumatizó un poco, porque es una muestra de que, como seres humanos, no aprendemos ninguna lección. Veo ‘Sitiados’ y siento que eso es lo que pasa hoy en todas partes. El ser humano quedó muy mal hecho y no aprenderá”, concluye.



La cuota colombiana de Sitiados también incluye a Marlon Moreno, quien interpreta al Duque de Lerma, un hombre lleno de ambición. Así mismo, participan Marcela Mar, quien interpreta a la Capitana Francis; Juan Fernando Sánchez (Tarka) y Germán Quintero (Moro).



LAURA GUZMÁN DÍAZ

EL TIEMPO

Miami*

En Twitter: @The_uptowngirl

LAURA GUZMÁN DÍAZ
EL TIEMPO
Miami