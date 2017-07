Las sombras de ‘True Detective’ / Navegantes del cable

Muchos fanáticos recuerdan el fiasco que significó la segunda temporada de la serie policíaca ‘True Detective’.



Esta serie venía de tener una grata experiencia cuando en su primer ciclo en la televisión se embolsilló a los críticos y a la audiencia. Así mismo, logró darle un nuevo aire al género en la televisión y alcanzó un nivel de profundidad temática muy interesante al mezclar, acción y hasta reflexión psicológica de la mano de dos detectives (Woody Harrelson y Matthew McConaughey).



Tras ser renovada con bombos y platillos, su segunda fase no pudo con la telaraña de situaciones y personajes, convirtiéndose en una receta pesada y de difícil asimilación en su idea de contar las miserias del poder.

Vince Vaughn, Rachel McAdams y Colin Farrell se esforzaron por darle coherencia a una historia que nunca pudo desarrollar esa lectura sociológica y tensionante que se convirtió en el motor de la naturaleza de la serie.



Sin embargo, cuando se supo que HBO tiene pensado retomar la saga con un tercer intento, era casi obvio no experimentar sentimientos encontrados: un respiro de esperanza a la vez que muchos miedos y desconfianza.



Ya está casi todo listo para una nueva vida. De momento Mahershala Ali, ganador del Óscar por la película ‘Luz de luna’ (‘Moonlight’), será el protagonista de la tercera temporada de ‘True Detective’.



Ali es un actor de matices, de silencios y tiene una experiencia ya ganada en la televisión en series como ‘House of Cards’, ‘Alphas’ y ‘Treme’, entre otras.



Sin embargo, esto no asegura un buen desempeño de la nueva producción, si no se tiene una historia sólida y un guión claro en sus objetivos y alcances.



La anterior temporada de ‘True Detective’ contó con actores de primera línea y exploró esos aspectos oscuros de la naturaleza humana, pero su viaje fue tibio, excesivamente melodramático y confuso. A pesar de que no tuvo el aval de la audiencia, ‘True Detective’ no dejó de sonar. Entre chismes y especulaciones de pasillo siempre se dijo que iba a regresar.



Fue tan complejo el tema, que hasta se aseguró extraoficialmente que los protagonistas originales ya estaban listos para salvar la serie.



La pregunta es: ¿se puede reivindicar un producto televisivo tras casi dos años de ausencia y un pasado reciente que no le favorece?



Sí es posible, pero ese es el reto que tiene David Milch, el nuevo guionista y que se hizo famoso por la serie ‘Deadwood’, junto al creador de ‘True Detective’, Nic Pizzolatto.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

