‘Game of Thrones’ jugó con lo predecible y ganó la batalla

El rompecabezas se armó como muchos pensaban y la teoría más vieja y discutida brilló como una imagen de esas que aparecen en los viajes al pasado que hace Brann Stark como Cuervo de los Tres Ojos. La sonrisa al saber que la frase que una vez entregó Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) a su paso por Colombia en el pasado Comic Con de Medellín era premonitoria: De tantas teorías de los fanáticos acerca de ‘Game of Thrones’, va a conducir a que algunas estén en lo cierto”.

Bueno, eso pasó: Jon Snow es Targaryen y tendrá una nueva dinámica en el juego de poder. Ahora, a los que pensaban más en piel y en alianzas que trascendieran la lealtad tampoco se pueden quejar, pues Daenerys se entregó al encanto un tanto ingenuo de su nuevo aliado incondicional.



Todos esperábamos eso y la recompensa fue tan clara que pudo haber caído en los terrenos de lo predecible, pero la manera en la que se tejieron los acontecimientos: el encuentro, los conflictos, las mentiras y los miedos comunes ante la idea de ser testigos de que la muerte camina y puede oler el poder, marcaron una narrativa intensa, menos acelerada y con esos picos emocionales que tanto disfrutan los fanáticos.



Los diálogos estuvieron en su punto, marcando el terreno de rencillas encarnadas en la piel de una Cersei cada vez más enloquecida y de un Tyrion como siempre espectacular con las palabras, aunque sufre como estratega. Lo mismo sucedió con la traición de las Stark.

Es difícil negar que la vida de Littlefinger estaría en veremos en este episodio y, de nuevo, la construcción de la escena entre Arya, Sansa y el gran manipulador fue clara y hasta tuvo un momento de tensión, ya que no se sabía si la pequeña guerrera terminaría muerta por decisión de su hermana mayor, antes de la revelación de ese poder de manipulación de este personaje siniestro que fue capaz de arrodillarse en un desesperado gesto por la supervivencia. De nuevo, le dieron al espectador lo que soñaba. “Aprendo lento, pero aprendo”, fue una frase interesante de Sansa Stark en todo el cierre de esta trama dentro de la temporada.



Otro que aprendió, pero a los golpes, fue Theon Greyjoy -que inspirado en la integridad y devoción por Jon Snow- despertó del letargo. No fue lo más emocionante de esta larga despedida de la serie, pero si marco un giro que alivió el círculo vicioso en el que había caído el personaje. En contraste con la postura de Cersei Lannister, que no quiso dar el brazo a torcer en el plan de unirse en la gran guerra. La monarca no sabe lo que pierde al amenazar a su hermano y no parece comprender que una montaña no podrá siempre protegerla.

Sin embargo, lo más sobrecogedor, junto a que se revelara el origen de Jon Snow como hijo legítimo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark (con el nombre de Aegon), fue ser testigo del avance de los White Walkers, ahora imparables con el hielo azul que escupió Viseryon en su nuevo bando. La tranquilidad y brutalidad con la que el muro se fracturaba le dio un tono más fantástico al cierre de una temporada que corrió para llegar a este punto de su argumento.



El frío poder inmenso que se abre paso entre las intrigas podría eclipsarse por el equilibrio de una justicia marcada por un linaje, que podría apostar por un ejercicio de unificación del que apenas se están viendo las primeras costuras. Al final, esta fue una buena conclusión, con un cierre emocionante y con la sensación de un nuevo aire para el arco original, que no falló en su intención de mantener la atención de millones de televidentes que pueden agradecer una profundidad dramática en perfecto equilibrio.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

Cultura y Entretenimiento