Latinoamérica les dará una ‘forma fantástica’ a los premios Óscar

Con el anuncio este martes de los nominados a los premios de la Academia de Hollywood, quedó claro que no hubo muchas sorpresas, que el ‘sabor latino’ tuvo un gran protagonismo y que hubo equilibrio entre los candidatos.



Precisamente, México y Chile fueron protagonistas en este grupo de elegidos que competirán por una estatuilla el próximo 4 de marzo en la gala de la edición 90 de los Óscar.



No era un secreto que el drama fantástico La forma del agua, dirigido por el mexicano Guillermo del Toro, iba a quedar en los apartados más importantes, pero llamó la atención que alcanzara el mayor número de postulaciones (13), entre las que se destacan las de mejor película, mejor director, mejor actriz y mejor guión.

Asimismo, tiene siete candidaturas en los premios conocidos coloquialmente como técnicos.



La historia de una mujer con discapacidad auditiva que se enamora de un hombre anfibio encerrado en un laboratorio consiguió no solo el afecto de la crítica, sino el peldaño más importante en un ascenso de premios y aplausos en diferentes festivales de cine del mundo.

Otra que también estaba en la mayoría de las apuestas para pelear por un Óscar fue la cinta animada Coco (en mejor película animada).



De nuevo, el espíritu latinoamericano encontró su lugar con este tierno y reflexivo filme de Pixar y Disney que competirá con Un jefe en pañales, The Breadwinner, Loving Vincent y Olé, el viaje de Ferdinand.



Coco representa un tributo a la cultura mexicana y reconoce el poder de la familia y los sueños, a través de la historia de un niño que quiere ser músico. Coco también compite por mejor canción con Remember Me.



Por otro lado, la película Dunkerque, de director Christopher Nolan, obtuvo ocho nominaciones, mientras que el drama Las horas más oscuras alcanzó seis.



Era predecible que el drama protagonizado por Frances McDormand Tres anuncios por un crimen quedara en la categoría a mejor película y que su actriz también lo hiciera en el apartado que reconoce la mejor interpretación; eso sí, seguida de cerca por una de sus mayores competidoras, Sally Hawkins (la protagonista de La forma del agua), además de Saoirse Ronan (Lady Bird); Margot Robbie, por su trabajo en Yo, Tonya, y la veterana de estos premios, Meryl Streep, por The Post: los archivos del Pentágono.



Este año también competirán por el premio a mejor película nueve producciones: La forma del agua, Llámame por tu nombre, Las horas más oscuras, Dunkerque, Déjame salir, Lady Bird, Phantom Tread, The Post: los secretos del Pentágono y Tres anuncios para un crimen.



Algo que llamó la atención de esta lista de postulados fue la inclusión de la realizadora Greta Gerwig (Lady Bird) en el apartado de mejor director, junto con Christopher Nolan, Jordan Peele, Paul Thomas Anderson y Guillermo del Toro.



La incomodidad que se sintió en los pasados Globos de Oro por la ausencia femenina en esa categoría fue de alguna manera subsanada con la inclusión de Gerwig. Fue una sorpresa que no estuviera entre los nominados Steven Spielberg por su trabajo en The Post: los secretos del Pentágono.



También cabe decir que la pelea por el premio a mejor actor será fuerte, aunque muchos darán por sentado que Gary Oldman se quede con la estatuilla por su interpretación de Winston Churchill.



Pero no debe dormirse en los laureles, pues tiene como adversarios a pesos pesados como Daniel Day-Lewis por Phantom Tread; Denzel Washington, por Roman Israel, Esq; el joven Timothée Chalamet, por Llámame por tu nombre y Daniel Kaluuya por ¡Huye!



Precisamente, esta última producción representó un aire diferente entre los postulados, ya que se trata de un filme de suspenso que analiza los conflictos de los afroamericanos. Tuvo tres nominaciones.



También resulta inusual que la película Logan, del universo de superhéroes de Marvel, fuera considerada en la categoría de mejor guion adaptado, o el corto animado Dear Basketball, que fue escrito y producido por el deportista Kobe Bryant.



