Las super-heroínas son ahora más humanas

Es cierto que esas heroínas de capa o las que provenían de una isla escondida en otra dimensión no pierden vigencia. Ahí está Supergirl, que sigue volando en una tercera temporada en la televisión, al igual que su colega, la Mujer Maravilla, que consiguió una poderosa renovación en la pantalla grande.

Sin embargo, es interesante ver cómo esa visión de mujer poderosa ha evolucionado hacia otra dirección.



Solo como referente, en el 2009 brindó un aire de renovación la serie británica Misfits a través de Alisha, una joven con el extraño don de causar una atracción incontrolable cuando la tocaban.



Su personaje libraba una batalla contra el mal, pero amplificaba un aspecto muy humano: la sexualidad. Ella sufría una intensa transformación emocional que brillaba por encima de sus aventuras.



Como Alisha, ahora otras superheroínas han seguido su ejemplo y están apostando por una naturaleza más humana, dándole también un mayor protagonismo, por encima de sus habilidades y superpoderes.

“Interpreto a una mujer muy fuerte, pero, a la vez,tan imperfecta que eso terminó enfrentándome a un personaje asombroso”, comenta en una entrevista con EL TIEMPO la actriz estadounidense Krysten Ritter, quien actualmente protagoniza la serie Jessica Jones.



Es el comentario de una mujer para quien ya son un recuerdo algunos moretones en la piel y una que otra raspadura tras una intensa coreografía de lucha.



Sin embargo, tiene muy clara la naturaleza de su papel en esta producción, que, precisamente, estrena su segunda temporada este jueves, por la plataforma Netflix.



Y no es otra cosa que fortalecer el concepto de una protagonista ‘superpoderosa’, pero alejada de algunos estereotipos.



Hace más de dos años, cuando se estrenó su primera temporada, Jessica Jones despertó un interés especial. Ella no tenía capa, no estaba a la sombra de nadie ni se movía en ambientes poderosos. Al contrario: era una investigadora privada, un poco incorrecta, que termina luchando contra el mal.



“Esta será una temporada en la que veremos más y más de todo lo que afecta a Jessica Jones: será más violenta y oscura –refiriéndose a la naturaleza emocional de su personaje– y experimentará un viaje más personal para tratar de encontrar el equilibrio y la luz al final del túnel”, comenta la actriz, de 36 años.



Un reencuentro con el pasado, con el origen de sus poderes, tienen el protagonismo esencial en el nuevo ciclo de esta serie, que nunca fue simplemente una pieza más en el universo de personajes de Marvel creados para Net-flix (como Daredevil, Luke Cage o Iron Fist), sino que se convirtió en uno de los proyectos más sólidos de la plataforma de contenidos.

Las superheroínas de ‘Runaways’, de Marvel, se enfrentan a sus padres. Foto: Canal Show

La ‘superjuventud’

No es fácil retratar el tortuoso paso de la niñez a la adolescencia, sobre todo cuando se analiza a partir del encuentro de cuatro chicas y dos jóvenes que comparten dones especiales.



Sin embargo, la serie Runaways (se emite los martes a las 10 p. m. por el canal de TV paga Sony), también de Marvel, ha logrado anudar una trama juvenil con conflictos propios de quienes tienen la responsabilidad de luchar por lo correcto.



En este caso, la maldad está representada en los padres de los protagonistas y los acontecimientos que se desprenden de ese giro argumental.



En una charla a la que tuvo acceso EL TIEMPO, Allegra Acosta, una de las protagonistas, manifestó: “Esta serie tiene a las chicas más fuertes, pero, a la vez, ofrece una narrativa cercana a los problemas reales de los jóvenes, que a veces no logran entenderse del todo”.



“Nos gusta que plantea una relación de amistad y camaradería muy equilibrada, especialmente entre nosotras”, agrega su compañera Ariela Barer.



La clave de la buena recepción de este producto por la crítica y el público es que se hará una segunda temporada.



La serie equilibra el divertimento y el tire y afloje natural de quienes están pasando por una nueva etapa en su vida, sumados a esa idea de que los padres pueden llegar a ser tus peores enemigos, metafóricamente hablando.

Dónde y cuándo

La segunda temporada de ‘Jessica Jones’ estará disponible en Netflix desde este jueves. Así mismo, la serie ‘Runaways’ se emite los martes a las 10 p. m. por el canal de TV paga Sony.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

En Twitter: @AndresHoy1