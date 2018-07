Amy Adams ahora vive atormentada en la televisión

Una botella de agua aparece frente a la cámara mientras una mano temblorosa la llena de vodka. Hay humo de cigarrillo en el aire, mientras suena una canción de Led Zeppelin a todo volumen. La escena refleja en sus pequeños detalles parte del gran conflicto que rodea a Camille Preaker.



Ella es la protagonista del ‘thriller’ de HBO ‘Sharp Objects’, una serie en la que se mezcla el trabajo investigativo de esta periodista para esclarecer el asesinato de una niña y la desaparición de otra en un pueblo estadounidense llamado Wind Gap y su personal lucha por exorcisar sus demonios internos. Se estrena este domingo en el canal a las 9 p. m.

A primera vista, parece una historia más dentro del género policíaco o de suspenso, pero en realidad se trata de una trama con mucho potencial construida a la medida de Amy Adams, quien da vida a la atormentada periodista.



Esta pelirroja de 43 años se ha convertido con el paso de los años en una estrella con brillo propio dentro de la implacable industria de Hollywood. No solo por su belleza natural, que exhibe sin pudor frente a la cámara que siempre parece adorarla, sino por su capacidad de expresar tensión sin tener que esforzarse demasiado.



Adams se mete sin problema en la piel de personajes banales, extraños, divertidos, pero es en el terreno del conflicto y la profundidad emocional en la que se le ve más cómoda y arriesgada.



Fue en el cine, donde pasó de películas de comedia y producciones de bajo presupuesto a ganar el reconocimiento de la mano de realizadores como Steven Spielberg, que la dirigió en ‘Atrápame si puedes’; David O’Russell, que lo hizo en ‘The Fighter’ y ‘Escándalo americano’; Paul Thomas Anderson, en ‘The Master’; Denis Villeneuve, en ‘La llegada’ o Tom Ford, en la brutal ‘Animales nocturnos’, solo por nombrar algunos ejemplos de una carrera constituida por más de 50 producciones.



A pesar de su extensa trayectoria y de haber sido nominada al Óscar en cinco oportunidades, el preciado galardón le sigue siendo esquivo.



Para ella la televisión no es nueva. Fue invitada a episodios unitarios en ‘Charmed’, ‘Buffy: la cazavampiros’, ‘Smallvile’; ‘The West Wing’ y ‘The Office’. Pero es con ‘Sharp Objects’ que la actriz enfrenta un reto de alto cilindraje y toma todo el peso interpretativo –y como productora–.



Ocho capítulos que hablan de asesinatos, de familias dañadas y de una mujer con un desperfecto tan grande en su alma que la convierten en una sobreviviente autodestructiva, pero también muy interesante.



Todo en un universo creado por el director Jean-Marc Vallée (el mismo de la monumental ‘Big Little Lies’), junto a Marti Noxon, que fue el realizador de la serie ‘Dietland’.



“Es un personaje muy bonito, imperfecto y muy humano. Tiene un dolor muy profundo y lo usa en su vida. Muchas personas tienen un lado oscuro, un lado secreto que sienten que no pueden compartir con el mundo y eso hace que sea una mujer con la que muchos pueden sentirse identificados”, comentó Adams en una entrevista para la revista ‘People’.



Para ella, esta experiencia marca un nuevo comienzo en la televisión. “ ‘Sharp Objects’ está rodada como una película de ocho horas que estás filmando durante cuatro o cinco meses. El ritmo es diferente y eso requiere un tiempo para acostumbrarse. Fue agotador pero también estimulante”, agregó.



Gillian Flyn, autora del libro homónimo en el que se inspira la serie, dijo de la actriz que “Camille estaba esperando por Amy Adams”. Ella también es la artífice de las piezas literarias ‘Perdida’ (‘Gone Girl’) y ‘Lugares oscuros’, ambas llevadas al cine.

Qué dice la crítica

“Maneja un tema verdaderamente retorcido de forma sincera e implacable. Encuentra matices dentro de la incesante oscuridad”, dijo de la serie Daniel D’Addario en la revista ‘Variety’.



Por su parte, el periodista Hank Stuever, de ‘The Washington Post’, reconoció el trabajo de su director: “Jean-Marc Vallée utiliza un montaje que va del pasado al presente. La serie es instantáneamente adictiva”.



A estas apreciaciones se suma Daniel Fienberg en ‘The Hollywood Reporter’ que comenta que “Vallée encuentra su propio lenguaje visual que, liderado por la feroz y herida actuación de Amy Adams, hace que las ocho horas de la serie sean fascinantes y cautivadoras”.



“Es un ‘thriller’ crudo y lleno de suspense”, sentenció Robert Rorke, en ‘New York Post’. Para no perdérsela.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO

En Twitter: @AndresHoy1