‘Es hora de recuperar la dignidad del Pacífico’: Amparo Peláez

Retroalimentación buena o mala, pero retroalimentación. Eso fue lo que pensó la periodista Amparo Peláez tras la emisión, el lunes pasado, del primer programa de ‘Ampárame, Dios mío’, nueva propuesta de Telepacífico que presenta la caleña y en la que entrevistó al presidente Juan Manuel Santos.



“Después de la emisión me quedé revisando y respondiendo los mensajes de la gente, que fueron muchos. Y tuve de extremos: una señora de Medellín que me dijo que era uribista hasta los tuétanos pero que estaba empezando a querer al presidente Santos, y otro de un señor que me llamó vagabunda, anciana y otras cosas, y me preguntó cuánto me habían pagado”, cuenta Peláez.

La entrevista con el presidente Santos fue para ella una buena opción de empezar sus emisiones en Telepacífico, aunque la idea es que los personajes con los que hable de ahora en adelante sean de la región.



“César Gálviz, gerente de Telepacífico y a quien no conocía, me dijo que su idea era hacer televisión positiva y con la gente de nuestra zona. Me encantó su propuesta y no me dio chance de pensarlo. Era ya o era ya, y como las novias ante un anillo de compromiso, dije que sí. Además, lo mejor es volver a la televisión en mi tierra, en mi Valle que tanto amo y en mi Cali del alma”, sigue.



Y está feliz con la juventud que hay en Telepacífico, “donde la gente es buena y tienen ganas de sacarla del estadio”, agrega.

Los invitados que vienen son personajes de la región (Chocó, Valle, Cauca y Nariño) que han dado gloria al Pacífico colombiano y que también han sufrido allí.



Entre estas últimas está Fabiola Perdomo, esposa de uno de los diputados del Valle asesinados por las Farc, Juan Carlos Narváez.



“Me impactó la forma como me habló de su sanación personal y de cómo pudo criar a su hija, que se va a Canadá a estudiar literatura; de cómo fue explicarle poco a poco que su papá había sido asesinado por las Farc. Lo mejor fue que pudo lograr que su niña creciera sin odios y teniendo en su cabeza su último momento junto a su padre, en el deslizadero de un parque, cuando ella tenía dos años y medio”, comenta Peláez.



Y agrega que también le impactó que le contara cómo se vio con los asesinos de su esposo, que sus manos estaban heladas y la forma en la que recibió la solicitud de perdón de las Farc.



Otro de sus invitados es el exarquero Óscar Córdoba, y Peláez cuenta que logró que la mamá del jugador asistiera al programa, algo que nunca antes había hecho la señora, a quien no le gusta figurar. “Pero tuve la ventaja de que es seguidora mía”, dice.



De nuevo en su Cali, donde ha vuelto a reunirse con sus amigos más tranquilamente, a comer pandebono y empanadas, a tomar jugo de mora y donde se siente feliz porque puede usar ropa menos formal, Amparo Peláez, con una carrera de más de 40 años, quiere que su paso ahora en el periodismo sea lleno de mensajes positivos.



“Y sobre todo de mi región, a la que le hizo mucho daño el narcotráfico. Sí, somos salsa, deportes y mujeres bellas, tenemos muchos campeones mundiales, pero hemos sido estigmatizados. Es hora de recuperar la dignidad del Pacífico y además yo quiero que la gente vea lo bueno, que dejemos tanta polarización”, sigue.



“Además, pienso que este país tiene que cambiar, que las redes sociales deben ser reglamentadas, que tenemos que mejorar el periodismo porque somos nosotros, los que lo hacemos, quienes debemos ayudar a acabar con la desesperanza. Y eso me ha llevado a pensar, también, que en la vida a veces es mejor devolverse que correr sin rumbo”.

¿Dónde y cuándo?

Lunes, a las 9:10 p. m. por Telepacífico.



