‘Encontrar humanidad en la madre de Tonya Harding fue un desafío’

En la onda de películas basadas en hechos reales que ha marcado el último año, ‘Tonya’ (‘I, Tonya’) reconstruye la infortunada historia de la patinadora estadounidense Tonya Harding, cuya sobresaliente carrera se arruinó en 1994, cuando un amigo de su exesposo lesionó a propósito a Nancy Kerrigan, su principal competidora.



El filme, dirigido por el australiano Craig Gillespie, aspira a ganar tres premios Óscar, dos por sus actuaciones y el otro a la mejor edición. Con su papel de Tonya, la también australiana Margot Robbie (‘El lobo de Wall Street’) consiguió su primera nominación al reconocimiento más importante de la industria.

Sin embargo, la atención se la robó Allison Janney, quien ya obtuvo el Globo de Oro por encarnar a LaVona Golden, la madre de Tonya, y podría hacerse con el Óscar a la mejor actriz de reparto.



Janney, de 58 años y ganadora de seis premios Emmy, es conocida por su trabajo en series como ‘The West Wing’, ‘Mom’ y ‘Masters of Sex’, así como por películas recientes como ‘Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children’, ‘La chica del tren’ y ‘Juno’.



En el hotel The Roosevelt, en Hollywood, la actriz habló sobre su participación en ‘Tonya’.



¿Qué tanto sabía de la historia de Tonya Harding y Nancy Kerrigan?



Mucho. Antes de ser actriz, yo quería ser patinadora artística y olímpica, así que estaba involucrada con ese mundo. Cuando ocurrió este incidente, ya lo había abandonado, pero quedé cautivada por la historia y la seguí en la TV. Fue cuando empezaron con la programación de 24 horas de noticias, así que todos consumimos esta historia 24 horas al día, los 7 días de la semana, sin cansarnos. La historia que nos contaban en ese entonces era básicamente que Tonya era culpable. Ella era la chica mala y Nancy Kerrigan era la princesa de hielo.



Y se acepto tal cual...



Totalmente. Yo no tenía idea de la complejidad de su vida ni de lo que ocurría a su alrededor. Uno siente mucha más empatía hacia Tonya cuando ve esta película. Creo que nunca la exoneramos del todo. Definitivamente, ella fue cómplice de alguna manera, pero el público debe decidir hasta qué punto.



Cuéntenos sobre la madre de Tonya Harding.



Infortunadamente, no la conocí. Steven (Rogers, guionista y productor) no pudo encontrarla. Tonya no sabía dónde estaba, si estaba viva o muerta, y no le importaba –esto me dio mucha información sobre su relación y el trauma que persiste en ella–. Por lo tanto, esta es la versión de Tonya y Jeff Gillooly (exesposo de Harding) sobre LaVona. En lo único en que estaban de acuerdo era en cuán horrible era, en su crueldad...



También tenía grabaciones. Hay un documental de la serie ‘30 x 30’ (ESPN) sobre Tonya Harding, y otro que un universitario hizo sobre ella cuando tenía 15 años, en el que entrevistó a LaVona. Eso fue un material fantástico para mí. Pensé que Steven había inventado esa idea de ella con un abrigo de piel y un pájaro en el hombro. Pero no, así se ve en la entrevista. Fue fascinante ver eso, escuchar cómo hablaba de Tonya. Entre lo que decía, pude ver la ira y el resentimiento hacia la comunidad del patinaje artístico y hacia su hija, por no apreciar lo que ella le había dado. Así que esa fue una gran pieza del rompecabezas de cómo interpretarla.



¿Le gustó actuar con el pájaro?



Sí (risas)... Aunque le tenía miedo. Los perros y los gatos pueden sentir si estás triste o enojado. Pero ¿los pájaros?... ¡No iba a permitir que ese pájaro me impidiera contar mi versión de la historia! Había tantas cosas en juego en esa escena. Solo tuvimos una tarde para filmarla. Yo sabía exactamente lo que iba a decir y cómo quería contar la historia de LaVona. Pero el pájaro alimentó mucho a mi personaje, porque insistía tanto en asustarme (risas)... Me agitó de una manera que le ayudó mucho al personaje.



Al ver una película como esta, la pregunta es cuánto de lo que se ve es real. ¿Esto fue lo que pasó?



Según Tonya y Jeff. Sí, su madre le arrojó un cuchillo, según Tonya. ¿Diría LaVona Harding que le lanzó un cuchillo? De ninguna manera. Otras personas, no solo Tonya, dijeron que vieron cuando golpeó a su hija con un cepillo para el pelo. Entonces eso sucedió. Pero creo que LaVona lo minimizaría. No creo que alguna vez dijera que abusó de su hija. No creo que se viese a ella misma de esa manera.



Mirando la historia Harding-Kerrigan muchos años más tarde, parece inconcebible que haya sucedido de verdad...



A veces, la verdad es más extraña que la ficción. Creo que Margot Robbie pensó que todo era ficción cuando leyó por primera vez el guion. Ella no podía creer que algo así pudiese suceder. Y luego descubrió que realmente había ocurrido (risas)...



¿Cómo fue trabajar al lado de ella?



Es extraordinaria. La encuentro increíblemente valiente y audaz, cualidades que admiro en las mujeres, especialmente en alguien tan joven (tiene 27 años). Para ser una actriz australiana y luchar por este papel de una icónica figura deportiva estadounidense se necesitaban muchas agallas. Ella también trabajó muy duro... Quiero decir, entrenó durante cinco o seis meses para patinar. Lo que logró fue increíble.



¿Cuál fue el mayor reto para usted?



En primer lugar, había una agenda desafiante para la gente de ‘Mom’ y la de ‘Six Degrees of Separation’, la obra de Broadway que estaba ensayando. Fumar en cada escena fue un gran desafío. Pero el más divertido fue encontrar la humanidad en esta mujer y ponerse detrás de su lado de la historia. La recompensa fue trabajar con Margot Robbie. Comenzar a trabajar con mi amigo Steven (Rogers), quien escribió este papel para mí, tenerlo en el set ejecutando líneas conmigo... Estoy orgullosa de él también y emocionada con la atención que está recibiendo esta película.



¿Qué opina de su nominación al Óscar?



Estoy halagada, emocionada y cautelosamente optimista. Mentiría si dijera que no pensé en eso: soy una actriz.



¿Cómo fue ver la película por primera vez?



Fue en el Festival de Toronto (septiembre). Normalmente no veo mis películas. Muchos actores somos así, es incómodo. Pero esta película era diferente porque la mirada fue extrema, no me veía a mí misma allí. Así que fue una experiencia más fácil para mí el verme a mí misma y, de hecho, me divertí viéndola por primera vez. Mejor aún, creo que la audiencia se divirtió mucho viéndola (risas)...



* Esta entrevista fue cedida a EL TIEMPO por Cine Colombia.



CULTURA

En Twitter: @CulturaET