Alicia Vikander se transforma en la nueva Lara Croft

Alicia Vikander tenía 12 años cuando, sin el permiso de su mamá, vio ‘La profesora de piano’ de Michael Haneke y se dio cuenta de que quería emular lo que Isabelle Huppert hacía en la pantalla.



“Era un personaje poco simpático y aun así ella realiza la actuación más carismática de todas”, recordó en Los Ángeles Vikander, quien ganó reconocimiento por su papel de una androide dotada de inteligencia artificial en ‘Ex Machina’ y luego el Óscar por su interpretación de Gerda Wegener en ‘La chica danesa’.

A los 29 años, la actriz sueca asume una nueva transformación, esta vez en una cinta llena de acción y con potencial de franquicia: ‘Tomb Raider: las aventuras de Lara Croft’, que se estrena en Colombia este jueves 15 de marzo. La película es una toma actualizada del personaje de videojuego, que hizo popular Angelina Jolie en el 2001. Según el productor Graham King, “es una cinta de género con mucho corazón”.



Al igual que su predecesora, la Lara de Vikander cuenta una historia de origen de la excéntrica exploradora que termina en una isla remota en busca de su padre (Dominic West) y enfrentada a fuerzas del mal que quieren despertar los demonios del pasado enterrados bajo ruinas antiguas. A diferencia de la Lara de Jolie, la actual es una joven más independiente, espontánea y menos sensual, algo que coincide convenientemente con el entorno del movimiento #TimesUp, que permea a Hollywood por estos días.



Vikander, una actriz dramática, fue una selección un poco desconcertante para interpretar a la heroína, pero según el director, Roar Uthaug, justamente fue eso lo que lo atrajo a ella. “Esta cinta tiene un eje emocional y ella interpreta emociones de una manera muy auténtica. Y su dedicación es inigualable”. La historia está basada en una reedición de este videojuego lanzada en el 2013.



“Cuando leí el guion, sentí que esta Lara es alguien con la que me gustaría pasar algún tiempo. Lo que me encanta es que es algo ruidosa y extrovertida y un poco desubicada, y eso hace que me caiga bien, porque no es perfecta”, dijo Vikander en una charla con EL TIEMPO y otros medios.



Lo más seguro es que su interpretación sea comparada con la de Angelina Jolie. ¿Está preparada para eso?



Angelina fue parte de los factores que convirtieron a este personaje en un ícono. La mayoría de la gente sabe del personaje por ella. La primera noticia para mí fue cuando yo era una niña de nueve años y quedé completamente seducida al ver a una protagonista femenina en un videojuego. Eso nunca había pasado. Pero en el 2013 hicieron una reestructuración del juego y es un mundo aparte. Los tiempos han cambiado. Incluso si se le pregunta a la gente en la calle qué encuentra atractivo, aventurero, incluso sexy, obtendrá respuestas muy diferentes a las de hace 20 años. Entonces, lo que hicieron fue tomar la esencia del personaje, lo modernizaron y crearon un personaje con el que la gente se pueda identificar en el 2018.



Ahora no solo va a ser parte de una franquicia, sino que probablemente se volverá popular en la comunidad de videojuegos...



Quiero hacer personajes más sustanciales, que tengan diferentes capas, eso es algo que me importa mucho. Pero el reconocimiento de este personaje es algo surrealista. Me veo en este afiche gigante de un juego que yo solía jugar cuando niña y como vengo de país pequeño, que esta sea mi realidad hoy me sorprende mucho. Espero que las niñas y los niños que conocen el videojuego disfruten de la historia, de esta nueva Lara.



Usted es casi un tesoro nacional en Suecia...



Es interesante cuando uno es de un país pequeño.



Gal Gadot, quien interpretó a otra heroína, ‘La mujer maravilla’, también es de un país pequeño, Israel...



Hace poco nos encontramos por casualidad y me encantó, porque soy una gran admiradora de ella. Creo que Hollywood ha aceptado, de alguna forma, buscar talento en lugares más pequeños.



Cuando estaba rodando esta película aún no habían estrenado ‘La mujer maravilla’ y el movimiento de #TimesUp aún no se había formado...



Pero ocurrió al final del rodaje. Estábamos terminando y fui al cine sola, con una caja gigante de palomitas de maíz, porque había terminado mi entrenamiento, vi ‘Wonder Woman’ y me sentí emocionada. Me considero una feminista y al ver la película pensé ‘¡Dios mío, lo hicieron, realizaron esta película con todas estas mujeres!’. Mujeres que en el pasado habían sido puestas en cajas, en cine o TV, en las que habían sido simplificadas al máximo.



El director y el productor nos dijeron que usted fue la primera y única opción para interpretar a Lara. ¿Ha adquirido una posición de influencia en la industria?



Diría que me han dado oportunidades con base en el trabajo que he hecho antes. Trabajo pensando que este puede ser mi último papel, está en mi ADN. Tal vez por eso es que me propuse buscar yo misma historias y ese poder lo he aprovechado creando mi compañía productora.



¿Se ve en la silla de directora?



Es uno de los trabajos más difíciles, es una combinación de historia con una habilidad para comunicarse con actores y habilidades técnicas. Siempre me fijo en lo que hacen durante el rodaje. Estoy aprendiendo y adoro el cine. Si tengo la oportunidad en el futuro y encuentro la historia adecuada para mí, entonces veremos.



¿Tuvo que compensar de alguna forma el no ser una mujer con fortaleza física?



Lo que no se puede negar es que soy una mujer diminuta (mide 1,66 metros). Cuando hablé con los productores y el director, me dijeron que querían que las secuencias de aventura se dieran en cierto tipo de realidad. Y es claro que Lara, que es una mujer joven, inteligente, que entrena regularmente pero no renuncia a su feminidad, tiene que enfrentarse a hombres más fuertes que ella. Debo decir que disfruté ese viaje, aunque ganar fuerza me tomó algunos meses y luego desapareció muy rápido (risas).



¿Fue muy difícil el entrenamiento?



Me encanta comer y cocinar. Todo el que me conoce sabe que en mi computador tengo una lista de los restaurantes que quiero visitar. Puedo decir que fueron meses muy desafortunados para mí (risas). Pero me gusta el entrenamiento en sí, y mis antecedentes como bailarina me ayudaron, porque al final todo es una coreografía. Gané cinco kilos en músculo. Eso sí, durante el rodaje mi cuerpo me dolía todo el tiempo.



CLAUDIA SANDOVAL GÓMEZ

Para EL TIEMPO

Los Ángeles