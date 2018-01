Del Toro se defiende de acusaciones de plagio por 'La forma del agua'

Varios usuarios de redes sociales han señalado similitudes entre la película 'La forma del agua', dirigida por el mexicano Guillermo del Toro y una de las favoritas a los premios Óscar, y el corto holandés 'The Space Between Us', que se estrenó en el 2015.

Uno de las coincidencias que más salta a la vista es que la protagonista del corto, dirigido y escrito por Marc S. Nollkaemper, también es una aseadora, y, al igual que la premiada película que se acaba de estrenar en Colombia, trabaja en un laboratorio secreto del gobierno al que llega una criatura anfibia que es confinada a un gran tanque de agua.



A eso se suma que en las dos historias la protagonista decide liberar a la criatura y ambos terminan sumergidos en las profundidades del agua, aunque las circunstancias que los llevan a ese punto son distintas.



Más allá de esos detalles, hay diferencias fundamentales entre las historias. Por ejemplo, la producción holandesa se desarrolla en un futuro post apocalíptico, en el que el oxígeno es cada vez más reducido; mientras que la historia del largometraje de Del Toro se sitúa en la época de la Guerra Fría y de hecho se plantea como una metáfora sobre la inclusión y la aceptación de la diferencia.

'The Space Between Us' Cortometraje 'The Space Between Us'. Cortometraje 'The Space Between Us'.

La forma del agua Tráiler de 'La forma del agua'. Tráiler de 'La forma del agua'.

Además, como señala el diario 'El Universal' de México, Fox Searchlight, uno de los estudios que produjo 'La forma del agua', aseguró que la cinta fue concebida en el 2011 durante un desayuno entre Del Toro y el escritor Daniel Kraus, quien ha trabajado junto al mexicano en producciones como la serie animada 'Trollhunters'.



El informativo 'Imagen Noticias' habló vía Facebook con Nollkaemper, quien respondió que aunque no ha visto 'La forma del agua' no creé que se trate de un plagio sino de una coincidencia entre ambos guiones y enfatizó en que considera que ambos tuvieron la misma idea.



Del Toro conversó con el diario 'The Excélsior' y aseguró que las fechas de producción eliminan la posibilidad de un plagio: luego de definir la historia en el 2011, entre 2012 y 2014 se emprendieron los planes de diseño para buscar posibles financiadores para la producción.



"Lo curioso para mí es que es un asunto que ya se discutió el año pasado, ya lo contestamos y que vuelve a salir ahora. Tengo 25 años de carrera y soy infinitamente transparente, y de hecho celebro las influencias que tengo y cómo se transforman cuando las aplico a mi cine, pero este no es el caso", añadió el cineasta.