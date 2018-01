La actriz Tilda Swinton estará en el Festival de Cine de Cartagena

La británica Tilda Swinton, que en el 2008 se quedó con el premio Óscar a mejor actriz secundaria (por su papel en Michael Clayton), será la invitada principal del certamen cinematográfico que este año celebra su edición 58.

Swinton es recordada por sus constantes transformaciones en la gran pantalla, en una carrera que empezó en 1986. Algunos de sus personajes más recordados son en las películas Tenemos que hablar de Kevin (2011), Okja (2017), The Deep End (2001), El gran hotel Budapest (2014), Only Lovers Let Alive (2013), El curioso caso de Benjamin Button (2008), Quemar después de leer (2008), Flores rotas (2005), El ladrón de orquídeas (2002) y Young Adam (2003).



La intérprete estará en la Heroica para dictar una clase magistral y presentar una retrospectiva de su cine.



El Festival de cine de Cartagena (Ficci), el certamen más antiguo de Latinoamérica, contará este año también con la participación del director francés Bruno Dumont.



El también productor y guionista impartirá un masterclass, el domingo 4 de marzo, en el Salón FICCI. Parte de su filmografía como director se verá en Cartagena: La vida de Jesús, Flandres y Camille Claudel 1915 (con Juliette Binoche), entre otras.

Ocho Gemas en competencia

La primera competencia que se confirmó fue la del apartado Gemas, que incluye títulos no iberoamericanos de gran reconocimiento en los festivales más importantes -Cannes, Locarno, San Sebastián y Toronto- durante los meses recientes.



Las ocho películas confirmadas hasta el momento que competirán son The Day After (Hong Sang-soo), Season Of The Devil (Lav Diaz), In The Fade (Fatih Akin), Mrs. Fang (Wang Bing), Pororoca (Constantin Popescu), Caniba (Verena Paravel), BPM: Beats Per Minute (Robin Campillo) y The Florida Project (Sean Baker).



