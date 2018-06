¿Por qué se fue la actriz más querida de la serie 'NCIS'?

No era posible que Abby Sciuto, uno de los personajes más queridos y carismáticos de la serie de televisión dejara el programa que la hizo famosa y a la que llegó hace unos 15 años con su pinta de vampira tierna o princesa gótica, para apoyar a un equipo de investigadores.



Un contraste estético dentro de un drama alrededor de un asesinato, lo que enganchó a los fanáticos, al punto de ser una de las producciones más vistas en Estados Unidos, con un promedio de 16 millones de televidentes por episodio que aún se preguntan el motivo de su retiro del programa.



En un principio, parecía que se trataba de un giro inesperado para tomar rumbos en su carrera actoral y aprovechar el poder que alcanzó como vocera de causas sociales, pero recientemente ella misma reconoció haber sido víctima de abusos sexuales siendo parte de la serie.



Una situación incómoda en la que la cadena estadounidense CBS (que produce la serie) decidió intervenir brindándole el apoyo y la comprensión ante la idea de irse.



Precisamente, Perrette reveló recientemente la situación en una serie de tuits.

“Quizás me equivoqué por no contar esto antes. Por no contar mi historia, la verdad.

Creí que debía proteger a mi equipo, mi trabajo y a mucha gente”, fue uno de esos mensajes con los que signó su nueva etapa en la vida. Eso sí, sin ahondar en detalles en esa experiencia negativa y reconociendo que su paso por NCIS: criminología naval le dio un poder y la valentía para reinventarse.

La actriz de 49 años dice que se dedicará a trabajar en algunas causas de índole social y va a darle un descanso a su carrera en la televisión. Foto: Foto: AXN

Su despedida frente a las cámaras se verá el 20 de junio y el próximo 27 del mismo mes por el canal de TV paga AXN, a las 9 p. m., en un par de episodios que la propia protagonista ha definido como impactantes, dolorosos, pero a la vez catárticos, dentro de la ficción policíaca y en su vida personal.

