Colombia se convierte en el foco de las estrellas de cine

Bichos en los oídos, lugareños inconformes, humedad excesiva, problemas de comunicación fluida por el idioma, malestares estomacales y cierres viales. Colombia se erige como una de las mejores locaciones suramericanas para el cine de Hollywood, no sin toda suerte de tropiezos.



Con la sanción de la Ley 1556, que desde el 2013 fomenta el país como escenario de grandes filmaciones con atractivas exenciones tributarias, se multiplicó la presencia de estrellas que han llegado a distintas latitudes nacionales como protagonistas de películas, series y telefilmes.

Mark Wahlberg, John Malkovich, Nicolas Cage, Javier Bardem, Penélope Cruz, Tom Cruise, Charlize Theron, Will Smith, Antonio Banderas, Pedro Pascal, Óscar Isaac, Wagner Moura y Daniel Radcliffe son algunos de los actores que han aterrizado en pueblos y capitales colombianas en distintos rodajes.



“Fueron las mejores siete semanas de mi vida. Me encantó estar en ese ambiente, los colombianos son muy cálidos”, recordó con emoción, en una charla con este diario, su paso por el país el actor británico Charlie Hunnam, quien dio vida al explorador Percy Fawcett en 'Z: la ciudad perdida' ('The Lost City of Z'), que se estrenó el año pasado. La filmación fue en la zona selvática de la Sierra Nevada de Santa Marta, después de un proceso que lideró el realizador colombiano Felipe Aljure y que tardó cerca de tres años.

Fueron las mejores siete semanas de mi vida. Me encantó estar en ese ambiente, los colombianos son muy cálidos FACEBOOK

TWITTER

Radcliffe, el famosísimo británico que encarnó a Harry Potter en ocho películas, llegó al país para ponerse en la piel de otro aventurero, Yossi Ghinsberg quien se perdió en el Amazonas a mediados de los años 80. Literalmente, el intérprete se sumergió en un caudaloso río cundinamarqués para lograr las mejores secuencias de acción del filme 'Jungla', que se puede ver en la cartelera de cines.



“Colombia estuvo increíble, nunca había filmado en un lugar tan exótico como este. Fue un reto, a veces por el terreno, pero valió la pena. Debo mencionar especialmente durante nuestra estancia en Colombia al equipo de seguridad que nos apoyó en el río: todos son campeones de canotaje, unos tesos”, comentó Radcliffe en una entrevista.



El rodaje de 'Jungla' se llevó a cabo en Bogotá, Villeta y Sasaima, y luego se trasladó a Australia. “Allá fue más fácil porque no tuve barreras con el idioma entre los miembros del equipo –agregó el intérprete sobre las dificultades que tuvo con el inglés a su paso por Colombia–. Sin embargo, en películas como esta, que tienen el potencial de ser rudas con todo el equipo, es mucho más amigable cuando se disfruta el trabajo”.

Will Smith, en la filmación, de su última producción: 'Gemini Man'. Foto: Yomaira Grandett / El TIEMPO

Los contrastes

El agradecimiento y la satisfacción de los actores por la hospitalidad de los colombianos contrastan con la inconformidad que a veces generan las filmaciones. La presencia de camiones bloqueando las calles, cientos de personas invadiendo los andenes y la imposibilidad de llegar a la casa o la oficina a tiempo por culpa de los cierres de vías son molestias latentes durante los rodajes.



El más reciente caso está sucediendo en Soacha, en el barrio La isla, donde se rueda el filme Triple Frontier, el nuevo proyecto del realizador J.C. Chandor.



“Sabemos que un rodaje de esta dimensión ocasiona algunas molestias a los vecinos del sector, pero estamos tratando de minimizar el impacto con la ayuda y participación de toda la comunidad. La población de Bogotá siempre ha sido muy consciente y colaboradora con este tipo de proyectos y estamos seguros de que esta no será una excepción. Damos gracias a la gente de La isla por recibirnos con los brazos abiertos”, señaló, a través de un comunicado, Andrés Calderón, CEO de Dynamo, la compañía productora responsable.



SOFÍA GÓMEZ G.

Cultura

En Twitter: @s0f1c1ta