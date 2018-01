‘Shut Eye’: la vida de un escéptico en un mundo de videntes

“No es común que haya una serie que se enfoque en mostrar la vida de personas que puedan adivinar el futuro o los que leen la palma de la mano”, dice el actor Jeffrey Donovan al recordar lo que lo sedujo para ser parte de la serie ‘Shut Eye’, que se estrenó recientemente en Colombia (miércoles a las 8:10 p. m., por Fox Premium Series).



“Fue ese tono novedoso de la trama lo que me llamó la atención”, recalca Donovan en una entrevista en la cual participó EL TIEMPO. El actor es recordado por su trabajo en el género policíaco con un cierto tono humorístico en ‘Burn Notice’ y la primera temporada de la versión televisiva de ‘Fargo’.

En ‘Shut Eye’ es un mago que se dedica a supervisar el trabajo de algunas casas de psíquicos en Los Ángeles. Por una situación insólita adquiere un poder especial, y eso lo lleva a cuestionar lo que hace.



“ ‘Shut Eye’ es de esas series que no se pueden encerrar en un solo género. Hay algo de crímenes, suspenso y un poco de humor, pero lo que en realidad me encantó es que no se trataba de otro producto dedicado a la investigación policíaca”, sostiene Donovan. Aunque hay mafiosos, gente excéntrica y violencia en este universo de mentiras y creencias en la que su personaje, Charlie Haverford, sufre una transformación por un hecho cotidiano: un golpe en la cabeza.

“Es chistoso, en la serie soy un tipo que siempre tuvo claro que tenía una vida falsa: un falso mago, un falso gitano, un falso adivino; pero de repente empieza a tener visiones y experimentar cosas que le dan un sentido de poder excepcional”, explica el actor, que comparte frente a las cámaras con Isabella Rossellini.



No obstante la emoción con que describe su nuevo trabajo, Donovan es un poco escéptico acerca de los dones de quienes prometen revelar el futuro por unos cuantos dólares.



“No creo que los videntes hablen con los muertos o lean tu mente (...), probablemente puedan hacer una lectura de lo que revelas cuando estas con ellos a través de los comportamientos en una charla, pero no creo que sean capaces de decirte cosas como que en tres días estarás en un accidente automovilístico”, opina. Quizá por eso no hizo el típico trabajo de campo con estas personas en la vida real.



“Solo me encontré una vez con una mujer que me leyó las cartas y después leí unos cuantos libros acerca del juego de confianza y de técnicas para manipular a las personas”, finaliza Donovan, quien siempre mantuvo en cifras altas su entusiasmo por esta serie, pero, con todo y su inmersión en este raro universo de las predicciones, no adivinó que tendría luz verde para una segunda temporada.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO

En Twitter: @AndresHoy1