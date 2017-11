Actor de 'Stranger Things' se pierde estreno por posesión de cocaína

Luego de que el actor británico Charlie Heaton se perdiera el estreno de la segunda temporada de 'Stranger Things' en Los Angeles tras ser detenido por supuesta posesión de cocaína, el intérprete de Jonathan Byers en la serie de ciencia ficción pidió perdón a sus colegas y a los seguidores de la producción.

"Mi viaje planificado a Estados Unidos la semana pasada se vio afectado por un inconveniente en inmigración de EE. UU. y estoy trabajando para rectificarlo lo antes posible", señaló la figura en un comunicado que envió a la revista 'People'.



"Quiero esclarecer que no fui arrestado o acusado bajo ningún cargo y que cooperé completamente con los oficiales estadounidenses del aeropuerto de Los Ángeles. Le pido perdón a todos mis seguidores y a mi familia de 'Stranger Things' por perderme la premiere. Todos estamos muy orgullosos de esta temporada y nunca quise que esta historia impactara negativamente en el 'show' ", añadió.

Según constató 'The Hollywood Reporter', Heaton admitió que consumió cocaína, pero no fue arrestado tras su declaración. Sin embargo, no se le permitió ingresar a Estados Unidos.



El pasado viernes 27 de octubre, Netflix estrenó la segunda temporada de 'Stranger Things', producción original que se ha convertido en un gran éxito para la plataforma de 'streaming'.



EL MERCURIO (Chile) / GDA