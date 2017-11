‘Absentia’ mezcla ‘thriller’ obsesivo y drama familiar

Asesinos en serie, una familia fracturada por el secuestro de la madre y un ambiente en el que contrastan la frialdad de sus espacios y la calidez de muchos secretos es la receta que compone el tejido argumental de la serie Absentia.



Se trata de una trama que retoma elementos del drama policíaco y el suspenso al contar la historia de Emily Byrne (Stana Katic), una agente del FBI que es secuestrada y posteriormente recupera su libertad, por lo que tendrá que rehacer su vida y, a la vez, encontrar a quien la hizo pasar por esa pesadilla durante seis años.

El argumento, con una textura oscura, se sostiene sobre la química entre la protagonista y su pareja, a quien reencuentra en unas nuevas y dolorosas circunstancias.



“Lo que más me gusta es que se trata de alguien que quiere reacomodarse en un mundo que ya no es suyo”, reflexiona –en una entrevista en la que participó EL TIEMPO– el actor estaounidense Patrick Heusinger, quien interpreta a Nick, el marido de Emily, quien decidió reconstruir su vida durante la ausencia de su pareja.

Es precisamente esa química, ahora diluida por el sentimiento de dolor y culpa, lo que marca una diferencia en la historia.



“Es una apuesta enfocada en personajes complejos; si pudiera hacer una comparación con otras series, diría que hay un tono cercano al de Homeland o The Bridge”, argumenta Heusinger.



Absentia se encuentra disponible en el servicio de video bajo demanda de Sony Pictures Television, la plataforma Crackle, a la que los consumidores pueden acceder con una suscripción a través de su operador de TV paga: ETB, Tigo y, próximamente, Claro Video.



La obsesión de Emily por resolver el misterio de su retención se enmarca en otro elemento de forma que brinda un particular punto de identidad a la serie: la locación.



“Rodamos en un lugar muy frío (Bulgaria, aunque en la ficción se trata de Boston), pero fue muy interesante lidiar con esas condiciones porque imponen una sensación especial de intimidad, claustrofobia y tensión que sirve mucho al género de Absentia”, agrega el protagonista.



Para Heusinger, Absentia ofrece el clásico esquema de desarrollar una situación y generar un gran interrogante que podría ser resuelto en el episodio siguiente.



“De ahí que es importante verla siguiendo el patrón, pues ayuda a conectarse con el conflicto (…) y mantiene al espectador con mucha expectativa y giros inesperados en este viaje obsesivo de la protagonista (…). Cuando leí el guion pensé: ‘No puedo esperar a averiguar qué pasa’; así que verlo a través de este servicio de video on demand ayuda a la experiencia de no perder el hilo”, finaliza.



Katic es recordada por la serie Castle, con la que trabajó en ocho temporadas en coprotagónico con Nathan Fillon. Dicha producción llegó a su fin en medio de tensiones entre los dos actores. Con Absentia “exorcizo muchos demonios”, ha dicho.

Mujeres que resuelven casos

El personaje de Stana Katic en Absentia se une a la lista de detectives personificados por mujeres en roles protagónicos en los últimos años: Gillian Anderson, recordada por Los Archivos X, también está en la serie The Fall (2013); Carrie Coon dio vida a Gloria Burgle en la tercera temporada de Fargo (2017, serie que se desprendió de la película aclamada por la crítica); Mireille Enos entregó un personaje singular, la agente Sarah Linden, en The Killing (2011); Diane Kruger fue Sonya Cross en The Bridge (2013-2014); Olivia Colman estuvo en Broadchurch (2013), de la BBC, y Paget Brewster (Emily Prentiss) ha sido la jefa por dos temporadas en Criminal Minds.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO

@AndresHoy1