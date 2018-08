Así suena la música de Cimarrón, el grupo que innova en el joropo

El zapateo del joropo tomado como un elemento sonoro que se integra a la música, como un instrumento más, es un recurso que Cimarrón reclama como legado suyo a este género.



Fue una de las innovaciones que el grupo dirigido por el arpista Carlos ‘Cuco’ Rojas –con la cantante Ana Veydó como coequipera–, le trajo al joropo en los 18 años recientes. En el 2000, músicos que hacían carreras por aparte, se unieron en un proyecto pensado para salir del país, con una puesta en escena contemporánea, que tomara distancia de las estética folclórica.

El objetivo de salir se cumplió. Cimarrón cuenta más de 550 conciertos en 32 países, pocos han sido en Colombia. De hecho, el país se enteró tarde de sus andares, gracias a la sorpresiva nominación al Grammy del 2005, por el álbum Sí, soy llanero, producido por Smithsonian Records.



De entrada, se clasificaron como músicos de culto, categorizados dentro de la llamada world music. Se asociaron a públicos eruditos, de los que no temen llegar a un concierto buscando calidad en músicas no necesariamente comerciales.



“La propuesta fue diseñada para impactar escénicamente en el resto del mundo”, resalta Ana Veydó.



Llegaron a Malasia, China, India, Japón, Europa. Lo hacían con una puesta en escena que les daba protagonismo no solo al cantante sino al virtuosismo de cada uno de los siete músicos.



“Cuando se trabaja internacionalmente, el texto de las canciones no es tan importante como el contenido emotivo de cada tema cuando se interpreta frente al público”, explica Rojas.



El idioma y el cuadro costumbrista de las letras llaneras no eran comprendidas por todos quienes los vieron en concierto en aquellos países. Por eso hicieron tanto énfasis en lo instrumental y en la atmósfera que el grupo pudiera crear.



Aunque mantienen la base de arpa, cuatro, bandola y maracas, Cimarrón empezó a experimentar con otras percusiones, sonidos afrolatinos e integró hasta el cajón flamenco.



Posiblemente de ese género tomó la inspiración de romper con la inamovible forma de bailar joropo. “Tenía que ser siempre en pareja –recuerda Veydó–. Una pareja no podía separarse nunca mientras bailara. Nosotros decidimos llevar a escena a un bailador solista”.



También, al darle importancia a cada músico, rompieron con la costumbre de que el cantante de joropo era el protagonista que manejaba el escenario “mientras que atrás, los músicos iban mascando chicle mientras tocaban, como simple acompañamiento”, señala la cantante.



“Queremos darle un giro al proyecto, queremos que Cimarrón suene en Colombia –dice Carlos Rojas–. En nuestro álbum Orinoco (que saldrá en octubre), las canciones están compuestas con ese objetivo”. Más letra y temas más universales.



El ejemplo es Ponle pasión, el primer sencillo que Ana Veydó define como un llamado a la esperanza. El video también quiso ser diferente: llevaron el arpa y el zapateo a la plaza de Bolívar, a las plazas de mercado, a escenarios urbanos, donde interactúan con la gente.



En Orinoco experimentan con otro elemento: los coros. “En el joropo no se acostumbra usar coros, o siempre van atrás –cuenta Ana–. En nuestro concierto los coros son parte activa”.



Esa experimentación se puede apreciar en el video que están por estrenar el 17 de agosto: Auténtica llanera, dirigido por el cineasta francés Jeremiah.



Pronto el público capitalino podrá verlos en escena, el 2 de noviembre, en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, de Bogotá.



LILIANA MARTÍNEZ POLO

EL TIEMPO