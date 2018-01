Las canciones que inauguran el 2018

Enero es sinónimo de nuevos comienzos y nuevos sonidos en el caso de artistas y melómanos. En las primeras dos semanas del 2018 se han estrenado canciones para todos los gustos y hay un espectro que abarca desde el R&B, rock y hip-hop hasta toques de dubstep con pop.



Con el regreso de artistas como Jack White, Justin Timberlake y Black Eyed Peas, entre otros, el 2018 empieza a perfilar sus apuestas sonoras en la industria musical con estas canciones:

Finesse - Bruno Mars ft. Cardi B

Bruno Mars ha demostrado una y otra vez que es capaz de revitalizar ritmos del pasado y hacerlo de maneras brillantes. Su álbum '24k Magic' (2016), que lo condujo en una gira mundial de más de 170 fechas incluyendo a Colombia, fue un homenaje sonoro al funk y el R&B con canciones como 'Perm', 'Versace On The Floor' y 'Finesse'.



Para arrancar el nuevo año, el artista lanzó una versión renovada de 'Finesse' con un aire noventero. La canción contó con la participación de la rapera estadounidense Cardi B, quien tuvo un exitoso 2017 con su sencillo 'Bodak Yellow'. Este lanzamiento reafirma que Bruno Mars ha conseguido que la añoranza del pasado se convierta en una fiesta con suficiente vigencia.

Filthy - Justin Timberlake

Después de haber lanzado el álbum 'The 20/20 Experience' (2013) con influencias marcadas de soul y R&B, Justin Timberlake regresa a un sonido más cercano al pop aunque es difícil de clasificar. 'Filthy', el primer sencillo de su nuevo álbum 'Man Of The Woods' (que se traduce como hombre del bosque), estará disponible en su totalidad desde el 2 de febrero de 2018.



La canción integra elementos 'futuristas' del dubstep con toques de R&B en una combinación que puede tardar en gustarle a algunos. Sin embargo, hay una enorme expectativa frente a cómo podrá sonar el resto del álbum, que desde el título parecía llevar una dirección más acústica que la que mostró su primer sencillo.

Respect Commander - Jack White

El rock también le da la bienvenida al 2018 con el regreso de Jack White, quien fue líder de The White Stripes y que no lanzaba nueva música desde 2014 con su álbum 'Lazaretto'. El músico nacido en Detroit, Michigan, lanzó dos nuevos sencillos en enero: 'Respect Commander' y 'Connected by Love'.



La primera, 'Respect Commander', juega con múltiples ritmos y nuevamente recuerda las razones por las que Jack White es uno de los mejores guitarristas de esta generación. La segunda, con un video musical que se ubica en un escenario apocalíptico, es una balada rock con un mensaje de amor y hermandad.

Street Livin' - Black Eyed Peas

Con una fuerte carga política y un regreso al hip-hop, Black Eyed Peas lanzó 'Street Livin', una canción que critica con fuerza y sin tapujos temas como el abuso de poder por parte de la policía en los Estados Unidos, las medidas contra los jóvenes inmigrantes indocumentados en ese país y el racismo.



Sin Fergie, la banda de Will.i.am, Taboo y Apl.de Ap pretende que con este sencillo se haga eco de esas problemáticas y en alianza con algunas fundaciones y campañas busca que su audiencia también sea partícipe de la solución.

All The Stars - Kendrick Lamar & SZA

El rapero Kendrick Lamar, que tuvo un año de maravilla con el lanzamiento de su álbum 'DAMN', se unió a la cantante SZA para crear una mezcla de pop con versos de rap que musicalizará la película 'Black Panther' (La Pantera Negra). El filme de Marvel Studios se estrenará en Colombia el 15 de febrero de este año. Ambos artistas son apuestas fuertes para los premios Grammy del próximo 28 de enero en los que Lamar está compitiendo en dos de las categorías más importantes: Álbum del año y Grabación del Año.

If You Leave Me Now - Charlie Puth ft. Boyz II Men

Charlie Puth, recordado por su colaboración con Wiz Khalifa en la canción 'See You Again', se prepara para estrenar su segundo álbum en mayo de este año. Después del lanzamiento de 'How Long' y 'Attention', que harán parte de su nuevo trabajo discográfico 'Voicenotes', el estadounidense compartió con sus seguidores el sencillo 'If You Leave Me Now' junto a la agrupación Boyz II Men.



El grupo, que fue internacionalmente reconocido por su distintivo juego de voces al interpretar R&B y soul, se unió a Puth para interpretar una composición escrita por el artista y que muestra tanto su capacidad vocal como su vulnerabilidad.

Havanna - Camila Cabello

Aunque esta canción ya lleva un tiempo en el mercado, 'Havanna' es el primer corte de la artista cubana Camila Cabello que lanzó su primer trabajo discográfico 'Camila' el 12 de enero de 2018. Se dio a conocer en 2012 al participar en el concurso The X Factor en los Estados Unidos y desde entonces hizo parte de la agrupación femenina Fifth Harmony. Emprendió su camino en solitario después de cuatro años en el grupo y tuvo una separación que no quedó en muy buenos términos con las demás integrantes. Cabello despega este año con un álbum cargado de pop y ritmos urbanos que la acercan a sus raíces latinas. 'Camila' ya está disponible en plataformas como Spotify, Deezer y Apple Music.

Cultura y Entretenimiento

EL TIEMPO @CulturaET