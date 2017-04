Califique los lanzamientos musicales de esta semana

Póngale nota a los artistas, siendo 5 la mejor calificación y 1 la peor.

Lo nuevo de Phenix

La agrupación francesa formada a finales de los 90 en Versalles publicó el audio de su nuevo sencillo.

Foster the People estrena álbum. Escuche uno de los sencillos

Los californianos estrenaron esta semana su Nuevo álbum “III”. Acá la canción 'Doing it for the Money'.

Reaparición de Chayanne

El puertorriqueño volvió a la música de la mano de Wisin. En este caso los artistas interpretan el sencillo “Qué me has hecho”.

Último sencillo de Imagine Dragons

Compuesta por Dan Reynolds, Wayne Sermon, Ben McKee y Daniel Platzman, la banda publicó en plataformas digitales el sencillo “Thunder”

Katy Perry con Migos

Junto con la agrupación de hip hop Migos, la artista estadounidense sacó al público su sencillo Bon Appétit.

Ozuna sigue con nueva música

El reguetonero, quien también ha explorado en el sub género conocido como Trap, le dio el gusto a sus seguidores con la publicación de “Tu foto”.