La canción y la siembra que han permitido transformar vidas

"El 'Hip Hop' sacó mucha gente de la calle, mi profesor dejó todo lo malo por bailar 'break dance'. Yo también robaba, pero el BMX me sacó", dice Carlos Steven Páez, mientras se prepara para grabar la canción que realizaron junto con la comunidad de Bosa. "Tuve problemas con las drogas desde los 13 años. Si a mí me hubieran mostrado estos espacios desde pequeña 'WASH', yo creo que no hubiera entrado nunca" asegura Ámbar Juliette Cárdenas, una de las jóvenes del grupo que más se destacaron tanto en el canto como en la hechura de la letra. "Este espacio nos unió como conjunto residencial, hasta yo aporté para la canción y los niños también" dice finalmente María del Tránsito Árias, una de las señoras que recién aprendió el género cuando compuso el himno de 'Parques de Bogotá'.



'Barrios creativos' es un proyecto que facilitó la Alcaldía de Bogotá con el apoyo de la Secretaría de Hábitat y Secretaría de Cultura Recreación y Deporte en tres localidades inicialmente. "Todas las zonas residenciales en las que se llevó a cabo el programa pertenecían a viviendas de interés prioritario, habitadas por víctimas del conflicto armado o personas vulnerables en extrema pobreza" como lo indica la Secretaria de Cultura, María Claudia López.



El programa ofrecía algunas herramientas en las materias de arte, de diseño, de tejido, de música, entre otras, con el fin de que los vecinos se relacionaran entre sí y se acabara con la inseguridad y desconfianza. Lo que hizo este trabajo exitoso es que cobró vida propia gracias a la comunidad que decidió apropiarse de su territorio.

"La huerta que construimos nos une, porque aquí nos encontramos todos, tanto nosotras las señoras, como los jóvenes que nos ayudan y los niños que les gusta", Clara Vanegas, propietaria en 'Parques de Bogotá'.

Jóvenes improvisando en Parques de Bogotá. Foto: Cortesía: SCRD



La localidad de Bosa, junto con San Cristóbal y Usme fueron los lugares escogidos para realizar el programa que comenzó en junio del 2017. Ahora serán cinco las localidades que podrán participar en las distintas actividades que nacen también de las necesidades de los habitantes (Bosa, San Cristóbal Sur, Usme, Ciudad Bolívar y Kennedy). "Los programas no son impuestos, surgen de lo que quiere la comunidad y lo que se ajusta a cada grupo" afirma María Claudia López.



Específicamente en Bosa son cinco conjuntos residenciales los que reciben este beneficio: Senderos de campo verde, Arrayan, Reserva de campo de verde, Nogal y Cerezos y juntos se llaman 'Parques de Bogotá'. A partir del acompañamiento, cada conjunto ha construido los programas como: Guardines del cuerpo, Herederos y herederas, Hechos con amor, entre otros.



Estos proyectos son pensados para que las personas trabajen con las aptitudes y actitudes que tienen al igual que sus intereses. Son 2500 personas las que participan mensualmente en estas actividades y alrededor de 580 se han realizado desde el año pasado. Por ejemplo en 'Senderos de Campo verde', el programa 'heredados y herederas' ha sido uno de los más significativos. En él, se creó una huerta con ayuda de un ingeniero agrónomo que brindó clases un grupo de personas que quería participar.



En su mayoría eran señoras, pero también participaron algunos niños y jóvenes. Los jóvenes sobre todo se encargaron del trabajo fuerte del campo, como el traslado de la tierra. Los niños y las señoras se dedicaron y se dedican todavía a la siembra y distribución del cultivo construido en el mismo conjunto.



Este trabajo une la comunidad, las generaciones en una sola actividad colaborativa que permite el intercambio de saberes como lo representa el 'fanzine'. Este producto hecho también para recopilar enseñanzas y el trabajo "Todo viene de una herencia, de las enseñanzas y nosotras con el campo nos conectamos muy rápido por eso sembramos y escribimos sobre ello", dicen las señoras del programa 'Herederos y herederas'.

Sin embargo, una de las actividades que más unió a la comunidad, además de los almuerzos comunitarios, fue la construcción de una canción que vinculara diferentes percepciones de la comunidad. Este trabajo fue liderado por los jóvenes quienes tenían algunos conocimientos en el área musical y más específicamente en el rap. Aunque algunos lideraron, gran parte de la comunidad decidió participar en la composición de la letra.



"Fue un trabajo muy bonito, porque todos aportaron, por ejemplo una niña se le ocurrió poner en la letra: 'chis pum papas' y esto lo acomodamos y se acopló muy bien en la canción" dice Carlos Steven Paéz uno de los jóvenes líderes.

Debido al éxito de esta actividad y la propuesta de la comunidad empezaron a 'tocar puertas' para grabar la canción. El IDIPRON, fue la entidad que facilitó el estudio de grabación. A esta parte del proceso asistieron los jóvenes quienes están muy interesados en la música y quieren continuar este camino.



"Es de corazón hacer esto, ya que no vivimos de cantar aunque nos gustaría. Nosotros trabajamos en otras cosas para ganar dinero, pero lo que nos apasiona es improvisar" menciona Ámbar Cárdenas, joven de 'barrios creativos'.

Carlos Steven Páez, dedicado al BMX y rap, mientras estaba grabando la canción que compusieron junto con la comunidad. Foto: Cortesía: SCRD

Luego de la grabación, vino el video. Este también fue muy significativo porque fue grabado en espacios del barrio que querían ser recuperados. "Junto con la comunidad hablamos y decidimos grabar en los lugares donde sentían inseguridad para que ellos se apropiaran de este territorio" dice uno de los funcionarios de la Secretaría de Cultura.



Lo mejor de ello es que este tipo de proyectos culturales no sólo generan que el vandalismo en la comunidad disminuya sino que como lo menciona la Secretaria de cultura, "se genere sus propios proyectos que se mantengan a largo plazo".

Asimismo, el proceso también involucra el intercambio con otras localidades. Esto promueve que se generen otros espacios para ampliar y fortalecer sus proyectos, "el sábado vamos a ir a realizar un intercambio con las mujeres de Usme y les entregaremos unos regalos de los tejidos que nosotras realizamos" comentaron las señoras de 'herederas y herederos'.



Sin embargo, la muestra más evidente del funcionamiento de estos proyectos más que los productos que se llevan a cabo, es la persistencia de la gente por continuarlos. En el 2018, por algunas dificultades en la contratación a causa de la ley de garantías hubo un receso de las actividades. La comunidad reaccionó y pidió que continuarán y que se incrementaran, "nosotros necesitamos las herramientas y las clases para seguir aprendiendo y hacer más tejidos y jabones" comentan las señoras reunidas alrededor de la huerta.



Hasta el 2019 se tiene pensando el proyecto que ya está teniendo resultados. Como por ejemplo, el próximo 11 de agosto en articulación con la Cinemateca se dará el estreno del videoclip, que busca tener la visibilización de los artistas y del trabajo de la comunidad.

