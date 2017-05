Rock al Parque anunció las bandas internacionales para su edición 2017

Rock al Parque, el festival gratuito más grande de América Latina, dio a conocer el nombre de las principales bandas internacionales que estarán en su vigésima tercera edición. El evento se llevará a cabo del 1 al 3 de julio del 2017 en el Parque Simón Bolívar, de Bogotá, y espera reunir a más de 100.000 personas.

Hasta el momento se sabe que el invitado principal será Lamb Of God (Estados Unidos), una agrupación de groove metal nacida en 1994 con el nombre de Burn the Priest. Esta banda está conformada por Randy Blythe (vocalista), Mark Morton, Willie Adler (guitarras), John Campbell (bajo) y Chris Adler (batería).

Desde San Francisco (California) llegará Death Angel, un ícono del thrash metal que ha contado con la colaboración de grandes referentes del género, entre ellos Kirk Hammet (guitarrista de Metallica), quien produjo el primer demo "Kill as One" en 1985.



Otro grupo que hará parte del festival es Heaven Shall Burn (Alemania), que luego de 15 años de trayectoria se ha consagrado como una de las propuestas más importantes por combinar elementos sonoros del death metal melódico y el metalcore.



La cuota femenina más destacada de esta edición llegará con Nervosa (Brasil), el trío de mujeres representantes del thrash en su país. Aunque ya han estado en Bogotá en ocasiones anteriores, harán su debut en Rock al Parque.



Por su parte, la banda neoyorquina H2O (Estados Unidos), creada en 1995 por Toby Morse (voz), Rusty Pistachio (guitarra), Adam Blake (bajo) y Todd Friend (batería). también pisará por primera vez la tarima de Rock al Parque, como los principales abanderados del hardcore punk tradicional.



Esta nómina de lujo la completa el veterano Paul Gillman, quien lleva 40 años dedicado a la música. El venezolano ha aportado para la conformación de bandas de heavy metal como Power Age y Arkángel, aunque actualmente es líder de la banda que lleva su apellido: Gillman. En su carrera musical se cuentan alrededor de 18 producciones discográficas.



Algunas de las bandas latinoamericanas más importantes que harán parte de esta nueva edición son Tulipa Ruíz (Brasil), Los Espíritus (Argentina), Kanaku y el Tigre (Perú), Sir Ragga (Argentina), Los Crema Paraíso (Venezuela), Titán (México), 2 Minutos (Argentina) y Los Caligaris (Argentina). Esta última banda llega desde Argentina para celebrar sus 20 años de carrera en el escenario del festival.



Otro de los artistas de la región más destacados es el artista nacido en Nueva York pero nacionalizado en Puerto Rico Robi Draco Rosa, quien conmemorará el aniversario número 20 de 'Vagabundo', su segundo disco como solista.



Se espera que la convocatoria nacional se dé a conocer en las próximas horas.





