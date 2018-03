Zorras de recicladores que se convierten en ‘naves’

27 de marzo 2018 , 10:00 a.m.

A un lado de la Virgilio Barco, en el occidente de Bogotá, los grafiteros con sus máscaras y colores daban vida a los carros esferados de los recicladores que llegaron en muy malas condiciones. En el otro, ocupaban el espacio dos restaurantes que promocionaban el evento, tiendas que vendían ropa y hasta una sección de peluquería para los recicladores.



Con camisetas verdes y rosadas, los dueños de las ‘zorras’ se distinguían en la multitud, mientras veían cómo avanzaba la ‘enchulada’ de sus vehículos. Algunos, como Maricela Vega, no llevaron sus carrozas porque vivían muy lejos: en su caso, cargarla de Usme hasta la biblioteca le hubiera tardado un poco más de cuatro horas. Por ello, muchos quedaron con ganas de ‘engallarla’.

Tanto empresas colaboradoras, como la organización Ecoworks, que lideró esta iniciativa internacional en su versión Bogotá –luego de dos versiones en Cali y Medellín, además de las originales en Sao Paulo-, estaban pendientes de que todo saliera en orden.



Los peluqueros, así como quienes hacían las camisetas y los cantantes fueron un apoyo fundamental para que el evento recogiera los fondos suficientes y para que el día fuera para los recicladores.



Entre ellos, resaltaba una persona, por su estatura: el grafitero brasileño ‘Mundano’, quien es el creador de la iniciativa ‘Pimp my carroza’, y quien, como condición para dar una entrevista, pidió que hubiese suficiente espacio en los medios de comunicación para los recicladores y demás grafiteros.



El artista urbano explicó los orígenes de su proyecto: “’Pimp My Carroza’ empezó en 2012, pero antes, en el 2007, yo pintaba las carretas de los recicladores, alcancé a enchular unas 200 en San Paulo, con la intención de subir la autoestima de estas personas”.

Así quedó una de las carrozas intervenidas. Foto: Cortesía 'Pimp My Carroza'



‘Mundano’ no sólo se considera un grafitero: se presenta como activista cultural, ambiental y social. De hecho, considera que su arte es todo eso y que además su acción es política por naturaleza.



“En Brasil, el 90 por ciento de lo reciclado es gracias a la labor de los recicladores”, resaltó.



Para él –tal como lo anota en una charla TED- los recicladores “son superhéroes, pero su poder muchas veces es ser invisibles”.



Según la Asociación Nacional de Recicladores, en una zorra se carga un promedio aproximado de 250 kilos por día, en una actividad que brinda sustento a unas 50.000 familias.



Pero el proyecto de ‘Mundano’, lejos de hacer retrato dramático de sus historias, las trata con buen humor, pues busca que estas personas se vuelvan visibles y que su labor sea más llevadera.



Ana Celina Martínez, recicladora que ha participado en anteriores ediciones de ‘Pimp My Carroza’ aseguró que el proyecto sí tiene un impacto positivo en su trabajo: al llevar su ‘zorra’ ‘enchulada’ ha conseguido aumentar el material reciclable porque su vehículo se vuelve un atractivo para la gente y las empresas que la reciben.

Los grafiteros con sus máscaras y colores daban vida a los carros esferados de los recicladores. Foto: Cortesía 'Pimp My Carroza'

Julián Turban, otro de los recicladores que acudieron a la cita, relató que a él no sólo le “enchularon la carroza” sino que le regalaron un ‘bici carguero’ que mejorará la forma en la que realiza su trabajo.



“El proceso de pintar un carreta comienza hablando con el reciclador porque ellos son los que van a trabajar todo el día con ella”, explicó ‘Mundano’.



Otro de los artistas urbanos que participaron, el grafitero DjLu, describió sobre su proceso creativo que la inspiración llegó a partir de las fotografías que él realizó de dos recicladores conocidos como ‘Ricky y ‘el combo’. Y aunque no pudo hablar mucho con la dueña de la carroza, sí pudo preguntarle por sus preferencias.



Ello lo condujo a incluir en su intervención el retrato de una niña con un gato en una marcha animal, la versión gráfica de una fotografía que DjLu había capturado.



En medio de la actividad, ‘Mundano’ también se refirió a la cumbre regional de reciclaje ‘Latinoamérica recicla’:



“Mucho se habla de sustentabilidad pero en realidad los que la están realizando son los recicladores”, señaló el artista, aunque reconoce que el oficio del reciclaje surge de la desigualdad social y el desempleo, lo cual considera una injusticia social, pero resaltó el valor de las personas que escogen esta vía como oficio. Por ello, no sólo se trata de ‘enchular’ las carrozas.



El proyecto, según el brasileño, ha tenido una muy buena acogida: ahora está en 13 países y en 45 ciudades. A partir de la financiación colectiva, más de 1.000 recicladores han sido atendidos, 900 artistas participan y hay más de 2.500 voluntarios que colaboran.



GABRIELA GUERRERO

Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO