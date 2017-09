El teatro en el que la sorpresa es la protagonista

Solo cuando se sube al escenario, frente a todos los espectadores, el actor que protagonizará la obra ‘Conejo blanco, conejo rojo’ recibe en un sobre cerrado el texto que está por interpretar. Ese fue el planteamiento con el que el dramaturgo iraní Nassim Solimanpour diseñó este reto actoral, en el que el protagonista solo está armado de sus herramientas interpretativas. Y de un vaso de agua.



“Yo aquí estoy privada del susto”, cuenta Vicky Hernández, la primera actriz colombiana que interpretará la pieza, este 8 de septiembre, como parte del Festival Brújula al Sur, en Cali.

“Es ese miedo que además impulsa, pero también es de respeto. Yo respeto mucho al público y pienso que aunque no haya estado haciendo teatro últimamente sí he estado actuando y aparte de eso ya son muchos años en escena, eso me permite tener un bagaje”, cuenta Hernández, una de las actrices más respetadas del país, quien no actuaba en teatro desde los primeros años de la década del 2000, cuando protagonizó el montaje de ‘Monólogos de la vagina’ y el unipersonal ‘Con el corazón abierto’.



Solimanpour compuso este misterioso juego escénico como una manera metafórica de escapárseles a las restricciones militares que no le permitían salir de su país. Así construyó esta propuesta que le permite establecer una especie de diálogo con actores de otros países, como Whoopi Goldberg, Nathan Lane, F. Murray Abraham y el fallecido John Hurt, que ya lo han interpretado. Además de Hernández, en Cali también lo protagonizará el actor, director y dramaturgo Fabio Rubiano, el 9 de septiembre, mientras que en Bogotá habrá una temporada de cerca de un mes en el Auditorio Old Mutual, de la mano de la fundación T de Teatro.



Rubiano asegura que aceptó actuar en la obra porque siempre ha creído que el teatro debe estar en crisis “en el sentido dramático (...) desde que uno acepta hacer ‘Conejo blanco, conejo rojo’ entra en crisis, porque empieza a pensar ‘¿qué va a pasar?, ¿cómo va a salir?, ¿voy a quedar bien?, ¿voy a quedar mal?’ Empieza a jugar todo, el ego, la vanidad, el profesionalismo”, afirma.



Para Hernández, el factor clave de esta pieza es la innovación, algo en lo que se asemeja con las últimas producciones que había interpretado en teatro.



“En su momento, ‘Las vaginas’ fue un experimento porque no se había montado como nosotros la montamos, desde todo punto de vista fue una cosa original y atrevida... ‘Con el corazón abierto’ también fue desafiante, un monólogo de dos horas escrito en un lenguaje de crónica para volverlo hecho teatral”, asegura.



El hecho de no poder conocer de antemano las instrucciones de Solimanpour plantea la pregunta de cómo será la preparación de cada actor. Para Hernández, la respuesta es concreta: “La preparación son 50, 60 años de ejercicio actoral; si no me sirven ahí, creo que no me sirve ponerme a estudiar dos días”.



Rubiano cuenta que después de haber pensado en todos los tipos de preparación, también llegó a la conclusión de que la manera más honesta de asumir la creación de Solimanpour es la experiencia que cada uno ha tenido con su trabajo.



“Decir ‘voy a entrenarme en impro, en comedia del arte, en estructuras dramatúrgicas’ es empezar a buscar seguros de vida y creo, hasta donde yo entiendo, que lo que menos necesita la historia es seguros de vida, es más una limpieza”, dice.



Como cada hecho teatral, ‘Conejo blanco, conejo rojo’ se erige como un acto irrepetible, pero en este caso lo efímero va más allá. Hernández incluso asegura que así un actor lo haga dos veces, igual cada función será totalmente diferente. “Si el teatro cambia con una obra que está predeterminada y cambia según el público y las circunstancias de la función, imagínese con una cosa de estas”, añade.



Ahí entra otro de los factores determinantes, la relación con el público. Rubiano, por ejemplo, cuenta que se la ha imaginado de las peores y mejores maneras. “Pero creo que si la pieza se ha mantenido durante tanto tiempo es porque hay una muy buena relación con el público y que el dramaturgo ha hecho un trabajo tan interesante, que hace que se mantenga y se siga representando en todo el mundo”, finaliza.

Funciones en Bogotá

Del 6 de octubre al 4 de noviembre. Viernes, 8 p. m. Sábados, 9 p. m. Auditorio Old Mutual. Carrera 19 n.° 109A-30. Boletas: 55.000 pesos. Informes: www.PinTiket.com.

Actores en Bogotá

Para la temporada en el auditorio Old Mutual, ya está confirmado que la obra será interpretada por actores como Kepa Amuchastegui, Laura García, Nicolás Montero, Jhon Álex Toro, Jacques Toukhmanian, Julián Román, Julián Arango y Diego Trujillo.

Brújula al Sur, en Cali

‘Conejo blanco, conejo rojo’, que se presentará en el Teatro Calima, será la pieza inaugural del Festival Brújula al Sur, que irá hasta el 16 de septiembre. En la programación se destacan obras como ‘Kassandra’, adaptación del monólogo de Sergio Blanco protagonizado por Ella Becerra; ‘La paz perpetua’, de Quinta Picota, y ‘Yo no estoy loca’, unipersonal de Teatro Petra. Por Cali habrá montajes como ‘Azul’, del Teatro del Presagio; ‘El idiota de Chernobil’, del Laboratorio Escénico de la Universidad del Valle, y ‘Niños ratas’, de la Facultad de Artes Escénicas de Bellas Artes.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

