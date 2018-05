¿Quién es la artista que denunció discriminación en restaurante paisa?

En las últimas horas, el nombre de la artista plástica, periodista y modelo Valeria Lotero fue noticia a causa de la injusticia que sufrió un adulto mayor en el restaurante Taquino, en Medellín, cuando ella y un colega lo invitaron a almorzar, luego de que este terminara de cantar 'Mamá vieja' de los Visconti.

Cuando don José, como se identificó el cantante, se sentó en la mesa de al lado con su guitarra, una de las meseras le indicó que debía retirarse. Inmediatamente, las personas que se encontraban comiendo en el establecimiento mostraron su apoyo a José y su rechazo a la injusta situación de discriminación.



En redes las reacciones fueron de solidaridad con el señor y de agradecimiento con Lotero por no haberse quedado callada ante la situación. Pero, inevitablemente, surgieron comentarios de odio hacia el lugar, amenazas hacia sus dueños y hasta se organizó un plantón frente al restaurante ubicado en El Poblado.



Posteriormente, Lotero contó la situación en su página de Facebook y demostró su sensibilidad ante la injusticia cometida.



"No me podía quedar callada, no me quiero quedar callada, me dolió muchísimo ver cómo estamos llenos de m**** por dentro. Si seguimos así esto nunca va a cambiar, si seguimos tolerando y justificando la discriminación, si seguimos dándole más valor a ciertos clientes y personas por su poder adquisitivo no valemos nada como seres humanos", escribió en su cuenta.



Pero, su forma de actuar ante las desigualdades, las injusticias y la discriminación siempre la han acompañado, desde su labor como periodista y artista.



Lotero, quien también tiene una maestría en mercadeo, le contó a EL TIEMPO que trabaja con diferentes comunidades a través de su proyecto llamado Artel, en el que participan diferentes artistas con los que realiza talleres de artes plásticas (escultura, diseño ecológico, joyería, entre otros), en zonas de Cartagena y de Antioquia, entre otras, así como con población indígena, en donde buscan una transformación social a través de intervenciones artísticas.

Esta es una de las pinturas que Valeria Lotero realiza. Foto: Tomado de las redes de Valeria Lotero.

La artista, cuenta, con tristeza en su voz por lo ocurrido, que esas ganas de trabajar por los otros vienen de su papá, quien le transmitió esa inclinación, pues él también trabajó con comunidades.



Pero, Lotero también se dedica a la pintura y a los murales: dentro de sus pasiones está trabajar con diferentes temas a través del hiperrealismo. Así lo cuenta y lo deja ver en sus redes sociales, las mismas que le han valido para expresar su agradecimiento por los mensajes que ha recibido en esta situación.



"El arte es una herramienta muy poderosa para generar cambios, es el lenguaje del alma que nos ayuda a desahogarnos y a ver el mundo de otra manera", dice.



Para el crítico de arte Eduardo Serrano, al ver retratos como el de la mujer con la lengua afuera, su trabajo indica "que no persigue el sentido estético corriente, que le interesa más la actitud y personalidad de la retratada que su parecido con los retratos convencionales. Es difícil distinguir el fondo de la obra, pero la representación del rostro es bastante adecuada".



Por su parte, Lotero expresó en Facebook su agradecimiento. "Muchas gracias por los mensajes bonitos, de esta mala experiencia saldrá algo muy positivo".



Conmovida y afectada por las reacciones negativas y violentas, Lotero dice que:"esa no era la intención, no me quiero sentir responsable por eso, pero es muy triste que reaccionemos con violencia, nunca es la solución", dijo. Valeria Lotero



