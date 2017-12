‘Todos y todas’ llegó al teatro / Sin telones

En Colombia surge cada semana un personaje con alguna ocurrencia que se convierte en motivo de editoriales y caricaturas.



En esta ocasión, el turno le correspondió a un representante a la Cámara que puso una tutela para que el eslogan del actual gobierno de la capital quede ‘Bogotá mejor para todos y todas’.

Lo curioso es que un juez de nuestro congestionado y paquidérmico sistema judicial sí pudo ser ágil en este caso y darle la razón.



Según se lee en las noticias, parlamentario y juez aspiran a generar “transformaciones profundas desde la cultura que apunten a una profunda reivindicación del derecho de la igualdad efectiva y material”.



Por eso también se dará aplicación a un acuerdo que ordena a todas las entidades distritales (así como a los y las pobres funcionarios y funcionarias) usar el “lenguaje incluyente”, de “todos y todas”, “ciudadanos y ciudadanas”, “niños y niñas”, en discursos, publicaciones, documentos, publicidad, etcétera.



Me acabo de enterar de que otro juez entusiasmado con la figuración de su colega ordenó recientemente que todo espectáculo público use lenguaje incluyente. Así, por ejemplo, Hamlet deberá decir “la conciencia nos hace cobardes a todos y todas”; Antígona, en su camino hacia la tumba, tendrá que decir “Voy a juntarme con casi todos los míos y todas las mías, a quienes Perséfone ya ha recibido entre las sombras”, con lo cual posiblemente la atmósfera trágica se transformará en cómica.



De otro lado, vayámonos acostumbrando a los inspectores del lenguaje incluyente, nuevo cargo que se crea, cuya función será revisar los guiones, al lado de los señores de Sayco, otros personajes prodigiosos de nuestra galería. El otro día supe de uno de ellos que pedía el certificado de defunción de Mozart para comprobar que su música es de dominio público.



Pásenla por inocentes (as). Lo del personaje de Sayco es cierto.



ALBERTO SANABRIA

Crítico de teatro

@sanabrejo

sintelones@hotmail.com