Cali se prepara para su tercera Bienal de Danza

Cerca de mil artistas participarán en la tercera edición de la Bienal de Danza de Cali, que se realizará del 31 de octubre al 6 de noviembre.

Este año, el encuentro contará con ocho compañías internacionales y 26 nacionales.



“Es un evento que parte del reconocimiento de la danza nacional, con el fin de fortalecer la identidad colombiana a través de sus manifestaciones dancísticas”, aseguró Amparo Sinisterra de Carvajal, presidenta de la Bienal, durante la presentación en Bogotá, el jueves pasado.



En la programación de este año se destaca el segmento Focus Asia, que mostrará diferentes corrientes coreográficas de ese continente, entre las que se destaca el grupo japonés de danza butoh Sankai Juku, liderada por el maestro Amagatsu Ushio, que presentará la obra Tobari, inspirada en el círculo de la vida.



Además, estará el grupo chino Guangdong Modern Dance Company, con la obra Sumeru, y el Korea National Contemporary Dance Company, con Music for Rites - The Afterimages of the Rose, en la que se usan instrumentos tradicionales de ese país.



Entre los invitados internacionales también sobresalen grupos como el Ballet Preljocaj, de Francia, que presentará su más reciente creación, Le Fresque, y la Compañía de Danza Contemporánea Kibbutz, de Israel, con Horses in the Sky.



La Bienal es liderada por Proartes, con el apoyo del Ministerio de Cultura, y, según su director artístico, Juan Pablo López, en sus dos primeras ediciones logró reunir 80.000 espectadores.



“Esta condición de ser la ciudad donde la gente primero baila que camina nos hizo poner foco en Cali y proponerles a sus autoridades y a la entidad cultural de mayor trayectoria de la ciudad emprender el camino a consolidar una bienal de danza”, declaró la ministra de Cultura, Mariana Garcés.



La participación colombiana tendrá entre sus novedades tres becas de creación, que se otorgaron el año pasado y que se estrenarán durante el evento.



Una de ellas la obtuvo Incolballet, la compañía caleña fundada por Gloria Castro, con su obra Alicia en la casa misteriosa, que será dirigida por el italiano Mauro Astolfi. La producción propone un puente entre el surrealismo del británico Lewis Carroll, creador de Alicia en la País de las Maravillas, y el realismo mágico de Gabriel García Márquez.



Las otras dos becas las obtuvieron el grupo cartagenero Atabaques, con Revuelo, una reinterpretación del son de negros desde la danza contemporánea, y la artista performática María José Arjona, con Las frecuencias que me hacen, que se presentará en las instalaciones de la antigua Licorera del Valle.



Entre los grupos nacionales también están El Colegio del Cuerpo, Wangari y el Laboratorio de Danza de Providencia, entre otros.

¿Dónde y cuándo?

La Bienal de Danza de Cali será del 31 de octubre al 6 de noviembre. Además de las obras también habrá programación académica. Informes: facebook.com/BienalDanzaCali/



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO