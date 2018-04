Temporada de repertorio del Teatro del Embuste

El Teatro del Embuste comenzó el pasado miércoles una temporada de repertorio en la Santa Sede, la sala del grupo Teatro Petra. El ciclo empezó con 'Rebú', dirigida por Matías Maldonado, quien se inspiró en un texto del dramaturgo brasileño Jô Bilac.



Natalia Helo, Javier Gardeazábal, la chilena Javiera Valenzuela y Hernán Cabiativa son los protagonistas de esta pieza que, aparentemente, tiene como centro argumental la incestuosa relación de Vladín y Torvaldo, dos hermanos (Helo y Gardeazábal).



Separados hace muchos años, los hermanos se reencuentran cuando Vladín visita a su hermano y a su esposa, Bianca (encarnada por Valenzuela). La sorpresa es que llega con un chivo, Nataniel (al que da vida Cabiativa), al que trata como si fuera un ser humana.

"El chivo desestabiliza tanto a los actores como al público; cada que vez que entra, altera todos los códigos sociales", le dijo Bilac a EL TIEMPO cuando se estrenó la obra, que se presentará hasta el 5 de mayo.



El animal empieza entonces a desgarrar la relación familiar, a lo que se suman ciertas escenas que llevan la obra al género del teatro dentro del teatro.



Actor y personaje se empiezan a confundir cuando los protagonistas pelean sobre que este o aquel olvido o está diciendo mal sus líneas.



"La idea era que no nos olvidáramos en ningún momento de que estamos viendo teatro, incluso queríamos mostrar todo eso que normalmente está escondido: el actor calentando, el tramoyista en su trabajo. Es como decir 'acuérdense de que esto es falso, que es teatro'", explicó Maldonado.



Después de 'Rebú', la temporada continuará con 'Sabana glacial', del 9 al 19 de mayo, también de autoría de Bilac y dirigida por Maldonado. La puesta en escena se adentra en los terrenos del 'thriller' sicológico mediante la historia de Meg (Valenzuela), que no puede organizar sus recuerdos.



Ella es una de las puntas de un triángulo amoroso que complementan su esposo, un escritor ensimismado, interpretado por Cabiativa, y una particular vecina, Agatha (Helo).



Maldonado empieza a jugar con los tiempos en los recuerdos en el montaje, en el que también participan el pianista Alexandre Legler y el violinista Diego Rivera interpretan la 'Sonata Kreutzer', de Beethoven.



"Yo siento que esta obra es como esas muñecas rusas, las matrioskas, que uno la abre y hay una más chiquita y otra más chiquita y otra más chiquita... Por eso escogimos una frase del texto original, que es bien pirandelliana: 'Un personaje en busca de un personaje en busca de un personaje...' ", aseguró Maldonado.



La temporada del Embuste finalizará con 'La secreta obscenidad' (23 al 26 de mayo), adaptación del clásico del teatro latinoamericano escrito por el chileno Marco Antonio de la Parra.



La pieza está dedicada al fallecido actor Alberto Valdiri, quien fue uno de sus protagonistas en la temporada de estreno.



Su historia se centra en dos habitantes de la calle que se creen Karl Marx y Sigmund Freud y se la pasan acechando un colegio de niñas mientras visten solo una gabardina.



Escondidas en todas sus líneas filosóficas, la producción tiene varias reflexiones sobre la opresión, pues se estrenó en la época de la dictadura de Pinochet en Chile.



En la versión colombiano, dirigida por Maldonado y protagonizada por él y Cabiativa, se sostiene esa tensión y además se hacen ciertas referencias al contexto colombiano.

Dónde y cuándo

'Rebú', desde hoy 26 hasta el 5 de mayo. 'Sabana glacial', 9 al 26 de mayo. 'La secreta obscenidad', 23 al 26 de mayo. Funciones: miércoles a viernes, 8 p. m. Sábados, 6 p. m. y 8:30 p. m. Teatro Petra. Carrera 15 bis n.° 39-39, Bogotá. Boletas: 50.000 pesos.