Nueva vida para ‘El idiota’ del Libre

Cada vez que los artistas del Teatro Libre se enfrentan a la creación de una nueva obra dejan todo en el proceso: sus tripas, su sudor, su familia. Según su director artístico, Ricardo Camacho, cada creación es un “parto de los montes”, recitando el adagio popular inspirado en la fábula de Esopo.

“Nosotros estamos completamente comprometidos con lo que hacemos, no queremos montar una obra tras otra... Es como concebimos el teatro, como una entrega total y absoluta; de lo contrario, se vuelve una cosa rutinaria, banal y superficial”, añade el director.



Este año, de ese ‘parto’ volvió a nacer 'El idiota', versión teatral de la novela de Dostoievski que el grupo había montado hace una década y que decidió revivir en este temporada, en la que celebra 45 años. La pieza se presenta en su sede del centro.

El Teatro Libre siempre ha tenido un oído afinado con el gusto del público, ya sea para dejar de hacer ciertas obras o para revivirlas. Ese fue uno de los motivos para resucitar esta puesta en escena, la cual fue adaptada por el propio Camacho.



“Mi criterio es que si podíamos hacer no un remontaje, que fuera una copia fosilizada de lo que hicimos, sino tomar la oportunidad para profundizar más en la obra, sacarle más aristas y matices que nos faltaron, entonces había que volverla a hacer. Y muchos actores también lo pedían”, comenta Camacho.



Para contar esta historia del epiléptico príncipe Mishkin, último miembro de su linaje que regresa a Rusia para reclamar su herencia, Camacho contó con seis actores nuevos respecto al reparto original.



El elenco es liderado por Diego Barragán, quien encarna a Mishkin, y Jeyner Gómez, en el papel de Rogoshin, la otra cara de la moneda de esta historia, que también vuelve a suelo ruso para reclamar el trono.



Camacho cuenta que el texto de la pieza es prácticamente el mismo del 2008, pues asegura que la adaptación tomó muchísimo tiempo, se hizo con mucho rigor y respeto, y además sigue siendo vigente.



“Aunque el esqueleto es el mismo, cambió por ejemplo la escenografía, que es completamente nueva. Y muchísimos detalles cambiaron, entonces creo que es un espectáculo que uno puede decir que está completamente fresco”, asegura.



En su proceso de preparación, los intérpretes estudiaron la fuente de la historia, vieron una serie de TV rusa inspirada en la novela y también el video del montaje que se presentó hace diez años.

“Fue animarlos mucho a la lectura de Dostoievski; yo siempre cito a Borges, que dice que el encuentro con Dostoievski es como el encuentro con el amor o el mar... Y también llegar con ojos frescos, porque cuando vieron el video del 2008 yo les decía: ‘Ustedes ven eso solamente para el dibujo, no para copiar nada’ ”, añade.



Esta versión de 'El idiota' hizo parte de la Tetralogía Dostoievski, uno de los proyectos más ambiciosos del grupo, que se complementó con 'Crimen y castigo', una visión muy bien recibida del clásico de la literatura rusa; 'Los hermanos Karamazov', que se remontó el año pasado, y 'Los demonios', archivada tras su estreno en el 2009.



“Con 'Los demonios' sí tomamos la decisión de no hacerla más porque no quedamos totalmente satisfechos ni con la adaptación ni con la puesta en escena. Tuvo muchos problemas y decidimos que no valía la pena y que lo mejor era concentrarnos en las otras tres... 'Crimen y castigo', por ejemplo, no la hemos podido colgar, porque se llena siempre”, explica Camacho sobre los senderos que ha tomado este proyecto.



Paralelo a esta temporada, que irá hasta el 8 de septiembre, el grupo trabaja en el

montaje de su nueva obra, 'Historia de Navidad', escrita por Juan Diego Arias y dirigida por Camacho.



Es una coproducción con el Teatro Mayor, y se estrenará en la sala Estudio de este último el 20 de septiembre. También tendrá temporada en la sede del centro del Teatro Libre desde el 27 de ese mes.

Funciones

Funciones: de jueves a sábado, 7:30 p. m. Teatro Libre del Centro. Calle 12B n.° 2-44, Bogotá. Informes: 281-3516. Boletas: 30.000 pesos.



