Una luz de teatro en el Guaviare

Dicen que ese gran lote, a orillas del río Guaviare, fue hace muchos años el epicentro de un cementerio indígena. Luego se convirtió en una base militar y ahora es el hogar de La Casa Grande, el centro cultural de San José del Guaviare.



Entrando por un largo sendero delimitado por palmeras, esa ‘casa grande’ se empieza a descomponer en varios salones, un auditorio principal y la carcasa de un barco de dos pisos que ahora sirve de mirador.

La transformación que ha experimentado este lugar es de alguna manera una metáfora de la situación de San José del Guaviare, reflexiona Íngrid Hasbleidy Fontecha, una de las integrantes del grupo Inconformes Teatro.



Este pequeño municipio siempre ha albergado a varias etnias indígenas, como los nukak; también sufrió los estragos del conflicto armado y actualmente alberga a un movimiento de actores culturales que buscan darle un nuevo rumbo a su destino.



Ahora, por ejemplo, el grupo de teatro de la iglesia Manantial ensaya algunas escenas del montaje ‘Él vive’, una especie de drama costumbrista que toca temas como el abuso intrafamiliar y la fe religiosa.



Esta será una de las obras que se presentará en la Semana Mayor y Día Internacional del Teatro 2017, un evento que comenzó el pasado sábado y servirá como vitrina del trabajo de varios colectivos.



Inconformes, uno de los que está impulsando este festival local, nació hace 25 años. “Ahora se ha logrado convocar a otros grupos –afirma Fontecha–... Eso es producto de los procesos que se han llevado en años anteriores. Nosotros somos el grupo más viejo pero también por la situación del conflicto y de todos estos planes para la paz han llegado otras personas, que también han traído esa visión”.



Inconformes, que cerrará el evento este lunes con su obra ‘Tríptico’, se empezó a formar con estudiantes del Colegio Santander.



“El profesor Jairo Duarte hacía una convocatoria anualmente en el colegio. Como era una clase dentro de las actividades, él iba escogiendo quien iba a participar... El grupo de teatro era una sensación, pertenecer era una nota, pero nosotros éramos muy normalitos”, bromea Ítala Sanabria, que lleva más de 16 años como ‘inconforme’.



Este colectivo ha ido renovando su cuerpo de actores en este cuarto de siglo, en el que no ha dejado de hacer teatro y de moverse por los cuatro municipios de este departamento, a pesar de las secuelas de la guerra y el narcotráfico. Sus actores cuentan que incluso se presentaron en el municipio de Calamar, a unos 75 kilómetros de San José, cuando las Farc prácticamente “manejaban” esa población.



Esa actividad escénica incluso ha mutado a campañas pedagógicas, disfrazadas de accidentes de tránsito, con las que los actores buscaban concientizar a los habitantes del municipio sobre el respeto a las señales de tránsito. Eran escenas presentadas de improvisto, en las que se mostraban fuertes choques y personas con graves fracturas.



Las funciones finalizaban con la presencia de un profesor que con un megáfono les anunciaba a las señoras y señores presentes que esto había sido un simulacro.



“En el último que hicimos yo caí al piso, convulsionaba y botaba babaza. Un amigo de mi papá pasó y lo llamó a decirle que yo había tenido un accidente terrible”, dice Fontecha.



El repertorio del grupo también está conformado por piezas que hablan sobre los problemas que aquejan a la comunidad nukak y otras que se centran en la cotidianidad de su pueblo, como ‘Clowntidianidad’.



Fontecha recuerda que una de las escenas de esta última era protagonizada por un payaso que, cansado de no poder someter a una gallina, decide sacar una motosierra para solucionar su problema. La presencia de aquel elemento que se volvió en un signo mortal de la guerra removió la sensibilidad de los espectadores, recuerda la actriz.



Los integrantes de ese grupo también han emprendido esfuerzos individuales para ensanchar el impacto del teatro en la comunidad. Han creado, por ejemplo, semilleros de teatro juveniles e infantiles.

Una casa en el río

En el festival también participan los grupos Paepalanthus, Casa Lúdica, Tercer Planeta, el colectivo Guachinacal y el ‘clown’ paisa Roberto Llano, ‘Petete’.



Libardo Pérez es uno de los líderes de Guachinacal, cuya sede es la Casa del Río, que funciona en el barrio de invasión El Arazá.



Además de las clases de teatro, en la Casa del Río también se imparten lecciones de ‘break dance’, cuenta Pérez, que llegó a la zona hace cerca de dos años. Él trabaja con un grupo de cerca de 20 jóvenes, de hasta 14 años. Su tarea es mostrarles un concepto del teatro y fomentar el amor por el arte.



“Por ellos estar en ese contexto tan particular, donde existen todas las problemáticas de violencia intrafamiliar, discriminación y drogadicción, nosotros apoyamos un componente de protección: que a través del arte, los jóvenes tengan esa herramienta de protegerse frente a esas situaciones”, dice Pérez.



El profesor santandereano Diego Granados es el director de Paepalanthus, que en el festival presentó ‘Información para incautos’, una adaptación de la obra de la argentina Griselda Gambaro.



Granados, que llegó hace cinco años al Guaviare y actualmente dicta clases de teatro en el Sena, está convencido de que el arte se pueden convertir en un fundamento para crear nuevas realidades y comunidades diferentes.



“Es importante lograr generar espacios de reflexión donde los chicos se sientan cómodos de otra manera… La condición de vulnerabilidad que tiene la comunidad se debe a que no han tenido, o el sistema no les ha dado la posibilidad, de analizar la realidad, su entorno y las causas que han generado que estén en una condición así. El teatro sí ha permitido eso”, afirma.



La mayoría de estos trabajos han sido esfuerzos particulares, que han contado con apoyos del Estado, administraciones municipales y organizaciones no gubernamentales. El año pasado, por ejemplo, la Casa Mon Jóve se convirtió en el primer escenario del Guaviare en recibir recursos del programa de salas concertadas del Ministerio de Cultura.



Además, MinCultura ha realizado tres laboratorios de formación a formadores con maestros como Beatriz Camargo, del Teatro Itinerante del Sol, y Augusto Muñoz, del Teatro Punto de Partida de Manizales.



“Esos laboratorios han tenido gran acogida y cada vez estamos más sorprendidos porque son muy intensos y nos dan herramientas para trabajar. Esa es como la capacitación anual para nosotros, porque para podernos ir a capacitar a otro lugar necesitaríamos un baloto o una lotería”, dice Sanabria entre risas.



Más allá de esos reconocimientos, es común el llamado de estos artistas para tener más apoyos oficiales y poder continuar así con esta labor. “Hay un trabajo casi invisible, pero necesitamos que la comunidad nos vea como un equipo que puede posibilitar cosas diferentes, estrategias de cambio comunitario, en los niños y los jóvenes, que al fin y al cabo van a ser los encargados de cambiar esto. No podemos permitir que los que vienen atrás repitan la misma historia”, finaliza Granados.

Último día del festival

Este lunes, a las 2 p. m., se realizará una comparsa de celebración del Día del Teatro que recorrerá el centro de San José.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

Cultura y Entretenimiento

San José del Guaviare*

*Por invitación del Ministerio de Cultura