En abril, Venezuela acoge al teatro colombiano

La directora y dramaturga Patricia Ariza, una de las fundadoras del Teatro La Candelaria, dice que este arte siempre está en todas partes, en las circunstancias que sea.



Es una declaración que anticipa la presencia del tradicional grupo colombiano en el Festival de Teatro de Caracas (Venezuela), que se realizará del 21 al 30 de abril.

En la sexta edición de este encuentro teatral, Colombia será el país homenajeado y además de La Candelaria también participarán grupos como La Maldita Vanidad, con las obras Morir de amor y Cómo quieres que te quiera; Matacandelas (La casa grande y Pinocho), Teatro R101 (El ausente), La Libélula Dorada (La peor señora del mundo), La Congregación (Camargo), Taller Experimental Fontibón (Canovaccio) y una representación del Carnaval de Barranquilla.



La pieza inaugural del festival será Labio de liebre, de Teatro Petra, escrita y dirigida por Fabio Rubiano. Esta coproducción con el Teatro Colón, que se presentará en el Teatro Municipal, se centra en un sangriento jefe paramilitar que negocia pagar sus penas en un país extranjero, hasta donde llegan los fantasmas de sus víctimas a pedirle explicaciones.



Para Rubiano es interesante ver cuál será la reacción del público y estar en Venezuela en este momento coyuntural tan álgido que vive el país. “Creo que lo que hace la cultura es unir, no desunir, aparentemente hay una tensión ahora entre Colombia y Venezuela, pero uno se pregunta ‘¿qué me han hecho a mí los venezolanos?’ sobre todo en el ámbito cultural, y yo digo ‘nada’, ha habido las peleas de hermanos como se dan en cualquier familia”, dice Rubiano.



“Venezuela es un país vecino, con el que compartimos 2.000 kilómetros de frontera, hay muchos colombianos allá. Entonces para nosotros es muy importante ir, por toda la historia común”, asegura Ariza.



La Candelaria, por su parte, presentará Camilo, una creación colectiva dirigida por Ariza e inspirada en la vida del sacerdote Camilo Torres, quien murió en su primer combate con la guerrilla del Eln.



Otro de los grupos tradicionales que estará en el festival, Umbral Teatro, presentará Donde se descomponen las colas de los burros, una poética aproximación a los mal llamados ‘falsos positivos’.



Carolina Vivas, autora de la puesta en escena y directora del grupo, asegura que estar en este momento en el festival es una acción muy importante de paz y de solidaridad con Venezuela.



“El arte como factor de reconciliación, de posibilidad de encuentro, es maravilloso y creo que por eso hay que estar ahí... Nosotros tenemos el deber más que cualquier país, porque también en momentos de crisis Venezuela nos ha acogido, entonces creo que es un acto concreto de no discriminación”, asegura Vivas.



De hecho, el nacimiento del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá estuvo emparentado con el desaparecido Festival de Teatro de Caracas (ambos trabajaron juntos para reducir los gastos de las compañías internacionales invitadas).



Durante el acto de lanzamiento del festival, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, aseguró que el evento contará con la presencia de 120 agrupaciones nacionales, 23 internacionales, además de foros, conversatorios, un eje infantil, funciones de calle y programación especial en Ciudad Teatro.



“Este festival está dedicado a los países de nuestra América”, dijo Rodríguez, quien aseguró que el diseño de la programación también se logró gracias a un “hermanamiento” con el Festival Internacional de Teatro de Manizales.

Entre las producciones internacionales, se destacan obras como Aqueles Dois, de la Cia. Luna Lunera de Belo Horizonte, un clásico del teatro contemporáneo brasileño, y Mi hijo solo camina un poco más lento, del croata Ivor Martinic, una de las piezas más sonadas de la escena independiente de Argentina.



¿Dónde y cuándo?



Del 21 al 30 de abril, en Caracas. La programación se realizará en 24 salas de la ciudad y también habrá funciones de calle.



